Het AS Roma van Kluivert of weer Apoel: wie treft Ajax in de Europa League?

Ajax kan in de zestiende finales van de Europa League opnieuw Apoel Nicosia treffen. Afgelopen zomer versloeg Ajax de club uit Cyprus in de play-offs voor een plek in de Champions League. Beeld ANP

De loting is in Nyon, waar het hoofdkantoor van de Uefa is gevestigd.

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van Ajax:

• Apoel Nicosia

• Bayer Leverkusen

• Sjakhtar Donetsk

• Olympiakos

• Club Brugge

• Getafe

• FC Kopenhagen

• Sporting Lissabon

• CFR Cluj

• Eintracht Frankfurt

• Rangers

• Loedogorets

• VfL Wolfsburg

• AS Roma

Dit zijn de mogelijke tegenstanders van AZ:

• FC Sevilla

• Malmö FF

• FC Basel

• LASK Linz

• Celtic

• Arsenal

• FC Porto

• Espanyol

• AA Gent

• Basaksehir

• Braga

• Red Bull Salzburg

• Internazionale

• Benfica

Speeldata

Zestiende finales: 20 februari en 27 februari

Achtste finales: 12 maart en 19 maart

Kwartfinales: 9 april en 16 april

Halve finales: 30 april en 7 mei

Finale: woensdag 27 mei in Stadion Energa Gdańsk, Polen