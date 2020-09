Het Ajax Vrouwen Talententeam: ‘Het gaat daar wel een tandje sneller’

Iris Stiekema, Soraya Verhoeve en Bodil van den Heuvel van Ajax 1 op de training Beeld Ajax / Jasper Ruhe

Vijf dagen per week neemt Bodil van den Heuvel (18) de bus vanaf Westerpark naar het Centraal Station en van daaruit de metro richting de Bijlmer. Het laatste stuk loopt ze, met haar sporttas op de rug, naar De Toekomst, dat de laatste twee jaar haar thuis is geworden. Ze traint er, eet er en maakte er, toen ze nog op school zat, haar huiswerk. Voor de zomer behaalde ze haar havo­diploma, dus dit jaar kan ze zich volledig op het voetbal richten.

Vier keer per week

Het is haar derde seizoen in het Ajax Vrouwen Talententeam, bedoeld voor speelsters tussen 15 en 19 jaar. Na negen jaar in de jeugd van SC Buitenveldert maakte Van den Heuvel op haar vijftiende de overstap naar CTO Amsterdam, een team waar de talentvolste speelsters uit ­Nederland werden opgeleid. Toen dat initiatief in 2018 stopte, nam Ajax het team over. Voor Van den Heuvel, geboren Amsterdamse, kwam een droom uit. “Het was mijn doel om me binnen drie jaar zo te ontwikkelen dat ik bij Ajax zou kunnen spelen. Dat dat al gebeurde toen ik zestien was, had ik nooit verwacht. Ajax is een mooie club, met goede faciliteiten en met status.”

Het beloftenteam traint vier keer per week, daar komen de wedstrijden op zaterdag nog bij. Maandagmiddag staat in het teken van een activiteit, van wedstrijdbeelden terugkijken tot workshops en teambuildingsactiviteiten. Van den Heuvel: “Door alle tijd die we met elkaar doorbrengen, zijn we inmiddels vriendinnen geworden.” De middenvelder hoopt komend seizoen de overstap te maken naar de Ajax Vrouwen. Ze trainde in de voorbereiding een aantal keren mee met het eerste team en maakte haar officieuze debuut in de oefenwedstrijd tegen AC Milan. “Het gaat daar wel een tandje sneller,” zegt ze lachend. In de omgang is het ook nog even wennen, bij het talententeam is ze een van de oudsten, bij het eerste een jonkie. “Het is best een verschil of je met iemand van 25 of van 15 jaar oud praat.”

Jonna van de Velde (18) is sinds vorig jaar volwaardig lid van het eerste elftal. De talentvolle middenvelder uit Noordwijkerhout denkt dat de komst van het talententeam daar een grote rol bij heeft gespeeld. Door te trainen op hetzelfde complex worden de jonge voetbalsters geregeld gevraagd in te vallen als het eerste elftal speelsters tekortkomt voor een partijspel van elf tegen elf. “Dat zorgt voor een extra stimulans om jezelf te bewijzen,” zegt ze. Andersom biedt het speelsters van het eerste elftal de mogelijkheid om na een blessure weer wat wedstrijd­ritme op te doen.

Voorheen kwamen beloftenteams uit in de Topklasse en de hoofdklasse. Sinds 2018 is er een aparte Vrouwen Beloftencompetitie, waarin talentontwikkeling centraal staat. Een ­belangrijke stap, zegt Van de Velde. “Ik ben een echte loper, draaf het liefst het hele veld over. In de beloftencompetitie kon ik aanvallend meer brengen. In de eredivisie moet je een stuk sneller handelen en beter kijken.”

Naast Van de Velde hebben de afgelopen twee jaar nog vier talenten de overstap naar het eerste gemaakt. Trots is een groot woord, maar het laat trainer Suzanne Bakker zeker niet on­beroerd als ze een van haar pupillen ziet debuteren. “Het is mijn baan om de speelsters beter te maken en op te leiden voor het eerste. Het ­moment dat ze die stap ook daadwerkelijk maken, is erg tof.”

Professioneel landschap

Twee jaar geleden werd ze door manager vrouwenvoetbal Daphne Koster benaderd of ze hoofdtrainer wilde worden van het nieuwe Ajax Vrouwen Talententeam. Bakker, oud-speelster van FC Utrecht, was drie seizoenen hoofd­trainer van Vrouwen 1 van Wartburgia. Daarna volgde een seizoen als assistent-trainer bij de vrouwen van Excelsior Barendrecht. Het eerste jaar bij Ajax was een parttimebaan, naast haar werkzaamheden als combinatiefunctionaris in Rotterdam. Vorig jaar kreeg Bakker, die in ­september hoopt te slagen voor haar Uefa A-trainingsdiploma, een fulltimecontract aan­geboden. “Nu kan ik zeven dagen per week met deze meiden bezig zijn en nadenken hoe ik ze verder kan helpen om hun doel te bereiken.”

Bakker houdt in haar spelwijze vast aan de Ajaxfilosofie: snel combinatiespel, hoog druk zetten, opkomende backs. Ze boekte meteen succes. Na een zenuwslopende penaltyreeks in de beslissingswedstrijd tegen KNVB Talententeam Zuid gingen de Amsterdammers in 2019 de boeken in als eerste kampioen van de Vrouwen Beloftencompetitie. Met toetreding van Excelsior hebben alle clubs in de eredivisie voor vrouwen nu een beloftenteam. Dat was een van de speerpunten in de toekomstvisie van de KNVB. Een mooie ontwikkeling, vindt Bakker. “Het is goed dat speelsters een professioneel landschap wordt aangeboden, waarin ze zich kunnen ontwikkelen.” Ook Telstar sluit zich dit ­seizoen aan; daarmee komt het aantal clubs in de competitie op tien.

Vandaag wacht op De Toekomst de eerste competitiewedstrijd van het Ajax Vrouwen Talententeam, tegen de beloften van ADO Den Haag. Dat Ajax in het afgebroken coronaseizoen met Heerenveen bovenaan stond, schept vertrouwen bij de Amsterdammers. Morgen treden de Ajax Vrouwen aan voor hun eerste duel in de eredivisie, tegen FC Twente.