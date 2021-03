Het Ajax van dit seizoen verzaakt bijna nooit

Hoe beviel het verdedigingsduo Álvarez/Martínez? Gaan we dat terugzien tegen Young Boys? En wat was er met Sébastien Haller aan de hand? Waarom liep hij er tegen Groningen zo mismoedig sjokkend bij? “De slotfase in Lille was hét Ajaxmoment van dit seizoen tot nu toe,” zegt Sam Planting. “Daar kon hij geen deel van zijn. Die frustratie voelt hij toch wel, denk ik.”

Ajax is dus klaar voor Young Boys. De twee Braniegasten schreven een uitgebreide analyse van de verraderlijke Zwitserse tegenstander: Planting voor Het Parool, Zwagerman voor Ajax Showtime. Young Boys zal hoog druk zetten. “Aan Ajax de taak om daar onderuit te voetballen,” zegt Thijs Zwagerman. “Hopelijk met Daley Blind in een hoofdrol op het middenveld.”

Branie. Elke maandagavond op Parool.nl/podcast en andere kanalen, zoals iTunes en Spotify.