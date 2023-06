Het Ajax-dna creëert accenten: bij Steijn is dat Haags, bij Ten Hag was het Twents

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 9 voor Marcelo Gallardo

Gallardo is een trainer die vrij is sinds december. Ik ga hier niet zeuren over Steijn, maar even aandacht voor de palmares van deze Argentijn: zeven titels met River Plate, drie Argentijnse en twee Zuid-Amerikaanse bekers. Hij propageert aanvallend voetbal. Gallardo spreekt Spaans dus was een kandidatuur bij Ajax bij voorbaat uitgesloten. Het Ajax-dna creëert Amsterdamse accenten. Bij Steijn is dat Haags, bij Ten Hag was het Twents, maar dat zijn uitzonderingen. Keje Molenaar is bij uitstek een drager van het Ajax-gen. Weliswaar spreekt hij Volendams, maar dat is een uitzondering. Gallardo onderhandelt met Olympique Marseille. Ooit stond hij daar in de tunnel als speler van Monaco en werd in elkaar geslagen door Galtier van Marseille. Galtier zei dat hij in elkaar was geslagen door Gallardo. Het gekke is dat in de havenstad niemand het heeft over een Olympique Marseille-dna.

Marcelo Gallardo. Beeld Diego Haliasz/EPA

