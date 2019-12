Het 2019 van Ajax: knockout binnen 8 tellen

Ajax heeft een memorabel jaar achter de rug. Het voetbal was uitdagend, soms betoverend en op z’n minst spraakmakend. Van dapper, briljant tot naïef. Een terugblik in vier hoofdstukken.

1. Ajax beheerst de krantenkoppen

Koppenmakers door heel Europa konden hun lol op met Ajax, het ploegje vrijbuiters uit Amsterdam dat even frivool als vastberaden de voetbalelite tartte. Na twee zwaarbevochten maar verdiende gelijkspelen tegen Bayern München in de poulefase volgden vanaf de achtste finales sensationele overwinningen in Madrid, Turijn en Londen. Ajax schopte het tot de halve finales van de Champions League en de voetbalvolgers kwamen superlatieven te kort om het elftal en trainer Erik ten Hag te prijzen.

‘Een schitterende hommage aan Johan Cruijff,’ twitterde een verslaggever van El Mundo Deportivo, een Catalaanse krant, daags na de zege op Real Madrid. ‘1-4 voor Ajax.’ En hij plaatste er een fraaie foto bij van de eeuwige nummer 14.

De Spaanse kranten maakten gehakt van De Koninklijke. ‘Hier rust een team dat geschiedenis heeft geschreven,’ opende de Madrileense sportkrant Marca. Op de voorpagina een foto van een leeg veld en de veelzeggende cijfers op het scorebord: 1-4. Daarbij de tekst: ‘Een vernederend einde van een uniek tijdperk.’

Matthijs de Ligt scoorde de winnende treffer in Turijn. ‘CTRL + ALT + DE LIGT’, kopt de Britse sportkrant Sport 360. Beeld Sport 360

De doelpunten van Hakim Ziyech, David Neres, Dusan Tadic en Lasse Schöne in Estadio Santiago Bernabéu waren als een bom ingeslagen. Niet alleen in Madrid, in heel Spanje. De zwart-gouden uitshirts waarin Ajax speelde, gingen vooral in Barcelona grif van de hand.

Tegen Juventus steeg Matthijs de Ligt boven zichzelf uit. Hij maakte de winnende treffer (2-1) in de tweede helft, waarin Ajax véél beter was dan de opponent, maar niemand voorin de trekker overhaalde. Toen kreeg Ajax een corner. De Ligt: “Ik dacht: ik knal er vol in. Dat pakte goed uit.” De verdediger won het luchtduel van Daniele Rugani en Alex Sandro. Lachend: “Ik knikte de bal keurig naar de grond, zoals ik op jonge leeftijd heb geleerd. Keeper kansloos.”

De Ligt verdiende die avond vermoedelijk ook een transfer naar Juventus, zoals Frenkie de Jong werd ingelijfd door Barcelona. Het was de prijs die Ajax betaalde voor een geweldige comeback in de Champions League.

Lucas Moura van Tottenham Hotspur viert zijn winnende doelpunt in de halve finale van de Champions League. Beeld ANP

2. Deus ex machina voor Tottenham

In de kleedkamer van Ajax heerst stilte, uit die van Tottenham Hot­spur klinkt Wonderwall van Oasis. Oud-Ajacied Jan Vertonghen onttrekt zich aan de feestvreugde. Hij is geblesseerd geraakt aan zijn enkel en vreest dan nog de finale van de Champions League te moeten missen. Op krukken verdwijnt hij uit de Johan Cruijff Arena. De spelers van Ajax vertrekken op kousenvoeten, met betraande ogen.

Wat is er gebeurd deze avond? Louis van Gaal is analist bij Ziggo. Hij probeert te duiden. “Als je 2-0 voorstaat ga je toch niet met negen man voor de bal lopen. Dat doe je toch niet? Maar dat is het Ajax van nu, hè?”

Een andere oud-Ajacied die voor Tottenham speelt, Christian Eriksen, leeft mee met zijn oude club. “Ik vind het erg voor Ajax. Zij voetbalden beter dan wij. Wij hadden geluk dat Ziyech bij een 2-2 stand niet scoorde, maar we hebben veerkracht getoond na een moeilijke eerste helft. Vandaag viel het onze kant op.”

Ook bij The Independent hebben ze te doen met een ‘dapper en briljant team, het beste van een generatie’. Ajax, schrijft de Engelse krant, dwong Spurs terug tot ‘diep op hun eigen helft, in een voortdurende nachtmerrie’. Eindconclusie: ‘Ajax verdiende beter.’

‘One Mour Miracle’, kopt de Metro Sport.

Bij de Spaanse sportkrant Marca spreken ze van een ‘deus ex machina’: een onverwachte ontknoping, alsof God had ingegrepen om Spurs toch nog door te laten gaan naar de finale.

Maar het is Lucas Moura die met drie doelpunten drastisch ingrijpt. De Braziliaan is mislukt bij Paris Saint-Germain. Zijn progressie stokt in Parijs. Moura wordt verweten een tactisch onbenul te zijn, met een dramatisch inzicht. Spits Zlatan Ibrahimovic neemt de Braziliaanse dribbelaar constant de maat als die weer eens een hopeloze voorzet aflevert.

Bij Tottenham vergaat het Moura niet veel beter, maar door blessures en schorsingen blijft hij zijn kansen krijgen. Uitgerekend in de halve fi­nale tegen Ajax straalt hij als nooit tevoren. “Het is de mooiste avond van mijn voetballeven, een emotionele dag. Voetbal is een ongelooflijk spel.”

Twee rode kaarten achter elkaar breken Ajax op bij Chelsea. Het wordt uiteindelijk 4-4. Beeld EPA

3. Bizarre wending in acht tellen

Chelsea en Ajax hadden nog nooit tegen elkaar gespeeld in Europees verband. Hun eerste confrontatie op Stamford Bridge wordt er meteen een voor de eeuwigheid, met een vieze bijsmaak voor de Amsterdammers.

In de 68ste speelminuut, om precies te zijn tussen 67.17 en 67.24, krijgt de wedstrijd een bizarre wending. Ajax koestert een riante 4-1 voorsprong, als enkele beslissingen van arbiter Gianluca Rocchi de ploeg noodlottig worden. 1. Overtreding Christian Pulisic op Daley Blind: niet bestraft. 2. Overtreding Daley Blind op Tammy Abraham: Rocchi geeft voordeel. 3. Schot van Callum Hudson-Odoi belandt op de hand van Joël Veltman, die zijn armen keurig langs zijn lichaam houdt: penalty. 4. Rocchi trekt een tweede gele kaart voor zowel Blind als Veltman.

Binnen acht tellen is Ajax knock-out, want zo wordt de 4-4 uitslag uiteindelijk ervaren. Ook in de thuiswedstrijd tegen Chelsea (1-0 nederlaag) hebben enkele discuta­bele beslissingen al in het nadeel uitgepakt van Ajax, dat de vijf verlies­punten tegen de club uit Londen in de laatste twee pouleduels niet voldoende kan compenseren.

Beeld Sun Sport

Pech? Zeker. Maar Ajax moet ook bij zichzelf te rade gaan. De aanvallende speelstijl oogst weliswaar lof, maar zorgt er ook voor dat het elftal veel ‘noodreparaties’ moet uitvoeren, met overtredingen en gele kaarten als gevolg.

De verrassing van het Europese voetbalseizoen 2018-2019 is nu dus in december al uitgespeeld op het hoogste niveau. De Champions League telt sowieso geen verrassingen bij de laatste zestien. Voor het eerst zijn alle grote voetballanden maximaal vertegenwoordigd in de achtste finales: met vier clubs uit Spanje en Engeland, drie uit Duitsland en Italië en twee uit Frankrijk. Dat die noviteit samenvalt met de intrede van de Video Assistant Referee – het wakende oog dat soms een oogje toeknijpt – is uiteraard toeval.

Een juichend Ajax bij het behalen van de 34ste landstitel in mei 2019. Beeld VI Images

4. Het belang van een nieuwe titel

‘We need to pak schaal.” Dusan Tadic komt in 2018 naar Ajax om Champions League te spelen én om prijzen te winnen. In zijn eerste seizoen overtreft hij zijn stoutste verwachtingen. Ajax wordt kampioen, wint de KNVB-beker en is een paar seconden verwijderd van de finale van de Champions League.

De rol van Tadic is groot. In de kampioenswedstrijd tegen De Graafschap (4-1) maakt hij zijn 27ste en 28ste doelpunt van het seizoen. Hij wordt met PSV’er Luuk de Jong gedeeld topscorer van de eredivisie. In de Champions League wordt hij na verloop van de tijd de vaste spits − een aanspeelpunt dat technische perfectie en creativiteit koppelt aan een dodelijke afwerking. Zijn finest hour? De 4-1 zege op Real Madrid, in Bernabéu. De assists op Hakim Ziyech, de Zidane-pirouette, de steekbal op David Neres, zijn fabuleuze schot in de linkerbovenhoek.

Daarbij is Tadic (31) een voorbeeld voor de jonge voetballers van Ajax. Zijn werkethiek, bevlogenheid en beroepsernst werken aanstekelijk. Tadic is in de zomer een van de eersten die zijn contract verlengt. Ook Andre Onana, Nicolás Tagliafico, David Neres en Hakim Ziyech blijven bij Ajax, dat verder fors investeert in de komst van Quincy Promes, Lisandro Martínez, Edson Álvarez en Razvan Marin. De club slaagt er evenwel net niet in om opnieuw de achtste finales van de Champions League te halen. Een beroerde decembermaand – gedomineerd door blessures – werpt een lichte schaduw over een schitterend jaar.

Maar de belangrijkste maanden van het huidige seizoen moeten nog komen. Als Ajax op het hoogste niveau wil blijven meedoen – sportief en financieel – en de beste spelers wil blijven binden, zal het kampioen moeten worden. Een titel die recht geeft op plaatsing voor de groepsfase van de Champions League. De boodschap van Dusan Tadic is dus onveranderd: “We need to pak schaal.”