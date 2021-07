Herhaalt Denemarken het kunstje van het campingelftal?

Scheidsrechter Jesus Gil Manzano geeft Harry Maguire een rode kaart in het Nations League-duel tegen Denemarken, oktober vorig jaar. Beeld AP

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Tot dusver kwamen de ploegen 21 keer tegen elkaar uit. De eerste keer was in 1948 in Kopenhagen (0-0). Engeland won er twaalf, Denemarken vier en vijf keer was het een gelijkspel.

Welk van de twee landen heeft de rijkste (EK-)historie?

Engeland werd één keer wereldkampioen, in 1966. Denemarken kwam op een WK nooit verder dan de kwartfinale (1998). De Denen werden, nadat het voor Joegoslavië moest invallen en de spelers in allerijl van vakantie werden teruggeroepen, eenmaal Europees kampioen, in 1992. De Engelsen strandden twee keer in de halve finale (1968 en 1996). Voor beide landen was de gewonnen finale ook de enige finale die ze speelden op een groot toernooi.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Engeland is de grote favoriet, ook omdat het op Wembley speelt. Het heeft alle wedstrijden gewonnen en nog geen enkel doelpunt tegen gekregen. Denemarken verloor de eerste twee wedstrijden, mede door de schok na de hartstilstand van Christian Eriksen in het openingsduel, en raakte daarna in een flow. Onderschatting door Engeland ligt op de loer. Zou Oranje in de halve finale van het EK van 1992 ook niet even snel afrekenen met dat gelegenheidselftal der Denen, om dan in de finale de Duitsers een lesje te leren? En dan nog iets, over Wembley. Alle duels die Engeland en Denemarken hebben gespeeld op Wembley, eindigden in 1-0. Vijf keer wonnen de Engelsen, twee keer de Denen, waaronder het laatste duel, op 14 oktober 2020. Maguire kreeg toen rood na een overtreding op Dolberg en Christian Eriksen maakte de enige treffer uit een strafschop. Het zou symbolisch zijn als dat het laatste doelpunt zou zijn geweest dat Eriksen in het shirt van Denemarken had gemaakt, maar een maand later maakte hij tegen IJsland zijn laatste goals – twee zelfs. Dat was in het Parkenstadion in Kopenhagen, waar hij op 12 juni tegen Finland opeens naar de grond ging.

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Alle Denen, wat onverzettelijkheid betreft. En oud-Ajacied Kasper Dolberg is in vorm, hij scoorde drie keer in de laatste twee wedstrijden. Oppassen, Maguire! Maar goed, Engeland heeft Harry Kane en Raheem Sterling.

Welke wond moet niet worden opengereten in de aanloop naar dit duel?

Er zijn eigenlijk geen oude wonden. Of we moeten terug naar het begin van de 20ste eeuw en dan Engeland en Groot-Brittannië even gelijkschakelen. Denemarken en Groot-Brittannië speelden twee keer om een olympische titel. In 1908 won Groot-Brittannië met 2-0 en in 1912 won Groot-Brittannië weer, nu met 4-2. Opmerkelijk: Engeland speelde in 1872 zijn eerste interland (tegen Schotland, 0-0), terwijl Denemarken pas op de Spelen van 1908 in Londen zijn eerste officiële interland voetbalde. Frankrijk werd toen met 17-1 verpulverd, Sophus Nielsen maakte tien doelpunten. Toen de zevende minuut van die wedstrijd aanbrak, had Nielsen al een hattrick gemaakt. Dat deed hij tussen de 64ste en 69ste minuut nog een keer. In de huidige selectie van Denemarken zit geen Nielsen.