Heracles klopt Jong Ajax en pakt titel eerste divisie

Feest bij de spelers van Heracles na de kampioenswedstrijd tegen Jong Ajax. Beeld Getty Images

PEC, dat ook al zeker was van promotie naar d eredivisie en vanavond nog met 2-3 won bij Helmond Sport, ziet de kampioensschaal in de Keuken Kampioen Divisie aan zijn neus voorbij gaan. De Zwollenaren werden uiteindelijk op doelsaldo geklopt.

Heracles en PEC domineerden na de degradatie van vorig jaar dit seizoen vanaf het begin in de eerste divisie. Beide clubs eindigen na 38 wedstrijden op 85 punten, liefst 15 punten meer dan nummer drie, Almere City. Het doelsaldo van Heracles is echter net iets beter dan dat van PEC: +61 tegen +56.

Onderbreking

Heracles sluit het seizoen daarmee af met de kampioensschaal, die vrijdagavond door KNVB-baas Marianne van Leeuwen naar Almelo werd gebracht. Even werd het nog spannend in Almelo. Niet door het wedstrijdverloop, maar door wat plastic bekertjes op het veld na de 2-0 van Lucas Schoofs in de 71ste minuut. De wedstrijd lag daarna tien minuten stil, maar in de laatste twintig minuten gebeurde er niets geks meer en dus ontstond er een mooi kampioensfeest. Na het laatste fluitsignaal renden duizenden fans direct het veld op om het feest te vieren met de spelers.

Samuel Armenteros had Heracles halverwege de eerste helft al op voorsprong gebracht met zijn zeventiende treffer van het seizoen, waarmee de 32-jarige Cubaanse Zweed het seizoen afsluit als clubtopscorer. Emil Hansson en Nikolai Laursen maakten ieder een doelpuntje minder.



Justin Hoogma (24) treedt in de voetsporen van zijn vader Nico-Jan Hoogma, sinds vorig jaar de algemeen directeur van Helmond Sport. Op 20 mei 2005 mocht die de kampioensschaal in ontvangst nemen als aanvoerder van Heracles. Op een dag na achttien jaar later mag zijn zoon Justin dat doen na de zege op Jong Ajax.

Toch nog spannend

PEC Zwolle sloot het seizoen af met een 2-3 overwinning bij Helmond Sport. Lennart Thy maakte na 17 minuten de 0-1, maar daarna scoorde Martijn Kaars in de 20ste en 45ste minuut voor Helmond Sport. Het zag er even naar uit dat PEC het seizoen met een nederlaag zou gaan afsluiten, maar Thy maakte in de 57ste minuut de 2-2. Het was zijn 23ste treffer van het seizoen. Daarmee sluit de Duitse spits het seizoen af als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, met twee goals meer dan Roda JC-spits Dylan Vente.

Uiteindelijk won PEC toch nog dankzij een goal van Sven Zitman in de 95ste minuut.