Een seizoen lang punten uitdelen geeft een groot inzicht in de kwaliteiten van alle spelers. Henk Spaan maakt de balans op bij de landskampioen.

Een 6 voor Andre Onana

Andre Onana Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Onana speelde twintig wedstrijden totdat een plaspil van zijn vrouw roet in het eten gooide. Vermeende plaspil. Foute strip lag op het verkeerde moment op de verkeerde plaats. Vermeend foute strip dan, hè? In het veld kijkt hij beter uit zijn vermeende doppen dan in de badkamer. Ik herinner me een stabiele man in het doel met een uitstekende trap in twee voeten. Ajax betaalde zijn salaris door. Als dank tekent Onana vooralsnog niet bij. Ajax contracteerde Pasveer.

Een 7 voor Noussair Mazraoui

Noussair Mazraoui Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Noussair Mazraoui: speelde toch nog vijftien competitiewedstrijden voor Ajax voordat een geheimzinnige oog­blessure hem uitschakelde. Hij begon geweldig aan het seizoen met zijn snelheid, uitstekende techniek en diepgang, waaraan niet een van zijn vervangers kon tippen. Met zijn kwaliteiten draagt hij altijd een aantal procenten extra bij aan het team. Nous is zo’n speler die de supporter niet graag ziet vertrekken: onbaatzuchtig en gespeend van een hinderlijk ego.

Een 7- voor Jurriën Timber

Jurriën Timber Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

De meest geruisloze, nauwelijks opgemerkte doorbraak van een 19-jarige voetballer bij Ajax. Wat zijn juiste positie wordt, moet de trainer nog uitvogelen. Hij doet het goed als centrale verdediger, maar heeft voor die positie geen formidabele koptechniek – of lengte, kun je ook zeggen. Wint nog geen luchtduel per wedstrijd. Douglas Bader (gevechtsvlieger WOII) zou een onjuiste bijnaam zijn. Als rechtsback deed hij het goed. Passeerde op de ranglijst al snel Sean Klaiber, die Timber het liefst centraal achterin ziet spelen.

Een 9 voor Daley Blind

Daley Blind Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Over verrassende cijfers gesproken: Blind won bijna twee kopduels per wedstrijd. Het zegt iets over zijn timing, die even sterk ontwikkeld is als zijn gevoel voor de juiste positie. Als Ajax won, hadden we het over Blinds sterke punten, ­verloren ze, dan kwamen zijn zwakke punten aan de orde. We moeten ons beter realiseren dat elke speler zwakke punten heeft. Het zijn de uitblinkers die ze kunnen com­penseren. De wedstrijden tegen AS Roma lieten Blinds onmisbaarheid goed zien.

Een 8,5 voor Lisandro Martínez

Lisandro Martínez Beeld Hollandse Hoogte / ANP Sport

Onmisbaar fundament onder dit kampioenschap, zijn we geneigd te denken. Toch deed deze jongen maar dertien hele wedstrijden mee van de eerste dertig. Een bizar laag aantal voor een onmisbaar fundament. Acht keer bleef hij op de bank zitten. Rare cijfers voor iemand van wie iedereen houdt. In populariteit steekt hij Tagliafico naar de kroon. En toch: maar dertien hele wedstrijden. Wel alles gespeeld vanaf februari. En nu even onmisbaar als Blind, Tadic en Tagliafico. Het voetbal leeft bij de dag.

Een 8 voor Nicolás Tagliafico

Nicolás Tagliafico Beeld Hollandse Hoogte / EPA

Nicolás Tagliafico kreeg na zijn overgang naar Ajax in 2018 een vaste plaats in het Argentijnse elftal, waarvoor hij tijdens het WK alle wedstrijden speelde. Bij Ajax begon gaandeweg zijn talent voor koppen op te vallen. Niet zelden is hij degene die na een corner of vrije trap het hoogste komt. Ontem­baarheid, strijdlust, vechtershart, standvastigheid en ­professionaliteit zijn de karakteristieken van zijn spel. ­Cynische overtredingen horen er ook bij en dragen bij aan zijn populariteit.

Een 8,5 voor Edson Álvarez

Edson Álvarez Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Álvarez won dit seizoen ruim tweeënhalf kopduel per wedstrijd. Zelden slaagde een speler van Ajax erin om de publieke opinie zo om te draaien als de Mexicaanse international. Het scheelde weinig of hij was vertrokken in de winterstop. Niet alleen het publiek zag hem niet, maar zelfs bij de 13-0 tegen VVV liet Ten Hag hem op de bank zitten. En kijk hem nu eens schoffelen en buffelen op het middenveld. Als we iets hebben geleerd: om kampioen te worden, heb je Mexicaanse ­schoffelaars nodig. Bekerfinale als hoogtepunt.

Een 7+ voor Ryan Gravenberch

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Drie goals en vijf assists lijken iets te weinig voor een aanvallende middenvelder, althans een middenvelder met een ­specifieke controleur naast zich, maar kijkend naar zijn leeftijd vallen die cijfers reuze mee. Zijn spel laat uiteraard ver­beterpunten zien, maar in zijn rijzige gestalte gaat een enorm talent schuil, waarop Ajax het dreigende prijskaartje van veertig miljoen euro heeft geplakt. Het probleem is de zaakwaarnemer die hem gaat ‘wegbrengen’. Bij het uitdelen van de miljoenen staat de bolle zelf altijd vooraan.

Een 8 voor Davy Klaassen

Davy Klaassen Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Uitstekende aankoop van Overmars, deze oude bekende: al bijna tien jaar geleden de aanvoerder van een ‘gouden generatie’, die langzamerhand van zilver tot brons werd. Viktor Fischer verbleekt in Denemarken, Stefano Denswil zit bij Club Brugge op de bank en Ouasim Bouy heeft een contract bij Leeds, waar hij niet speelt. Davy is nog de enige met een transferwaarde van boven de tien miljoen. Bij Ajax maakt hij meestal het eerste doelpunt. Dat zegt genoeg over zijn ­bijdrage aan de titel.

Een 9,5 voor Dusan Tadic

Dusan Tadic Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Is het verbeelding of gaat Dusan naarmate hij ouder wordt vaker op de grond liggen dan vroeger? En wordt zijn moord-en-brandschreeuwen bij de kleinste aanraking luider bij het klimmen der jaren? Je hoort weleens dat de huid van oudere mensen gevoeliger wordt. Het voordeel is dat we altijd zeker weten dat hij niks mankeert. Schreeuwend en wel de beste Ajaxspeler van dit seizoen. Onwaarschijnlijke goal/assist­-ratio. Dat hij nog lang moge blijven.

Een 7,5 voor Sébastien Haller

Sébastien Haller Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Acht doelpunten en vijf assists zeggen alles over de bijdrage van deze hier en daar al snel bekritiseerde aankoop. Houterig vonden ze hem, een stijve hark werd gezegd, totdat hij een pass van Tadic ongeveer boven zijn hoofd met de punt van zijn schoen tot assist promoveerde. Flitsend een man passeren zien we hem niet doen, noch diepgaan als Bolt. Een bal terugleggen op een aanstormende middenvelder kan hij wel en scoren is een hobby van hem.

Een 7+ voor Antony

Antony Beeld Photo Ajax Jasper Ruhe

Deze jongen gaat gebukt onder verongelijktheid. Dat wil zeggen: als zijn gezichtsuitdrukking de afspiegeling is van zijn humeur. Wat vaak niet klopt. Van mij zeggen ze dat ik ­chagrijnig kijk, terwijl ik een geboren optimist ben. Antony had een periode dit seizoen dat alles in goud veranderde wat zijn schoenen beroerden. Hij droeg aan deze titel bij met acht doelpunten en acht assists. Monumentale cijfers voor een debutant van 21 jaar. Vergelijk hem met Gakpo (21): zes goals en drie assists. Antony lijkt dus beter.

Een 6,5 voor David Neres

David Neres Beeld Hollandse Hoogte / AFP

David Neres speelde maar drie hele wedstrijden, stond acht keer in de basis en viel elf keer in. Toch scoorde sleepy eyes drie keer en gaf drie assists, wat voor een matig seizoen niet eens zo slecht is. Hij begint altijd gretig aan zijn invalbeurten, dan zakken de schouders en begint de dribbel. Een probleem is misschien dat de sleepy eyes met de schouders omlaag zakken. “Hoog, Sammy, kijk omhoog, Sammy,” zouden we hem willen toeschreeuwen.

Een 6,5 voor Perr Schuurs

Perr Schuurs Beeld Photo Ajax/ Bastiaan Heus

Het was vooral op Europees niveau dat Schuurs liet zien nog het een en ander te leren te hebben. Tegen Atalanta zag hij de Colombiaanse spits Zapata binnendoor en buitenom flitsen. Ook als kopper moet hij zich ontwikkelen. Eén gewonnen luchtduel per wedstrijd is met zijn lengte nogal een ver­beterpunt. Sterk zijn soms zijn lange passes, zoals die ene op Brobbey uit tegen Roma. Dat was een plaatje, waarvan het publiek er graag meer zou zien.

Een 8,5 voor Erik ten Hag

Erik ten Hag Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Wie kampioen wordt, heeft succes geboekt. Na de verkopen van De Ligt, Van de Beek, Veltman, Ziyech, Dest en De Jong is de trainer van Ajax erin geslaagd een nieuw elftal te vormen dat het komend seizoen pas echt zijn top zal bereiken. Ten Hag had de pech dat Blind geblesseerd raakte tijdens de interlandbreak, dat Onana zijn vermeende dinges deed en dat sommige spelers na die break zonder vorm terugkwamen in Amsterdam. Op de keper beschouwd was dit een mooi seizoen en Ten Hag moet blijven.