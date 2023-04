Henk Spaan: ‘Ajax maakt geen schijn van kans tegen Feyenoord’

‘Ajax maakt geen schijn van kans’

Henk Spaan, sportjournalist en Paroolcolumnist

“Als je de laatste maand in ogenschouw neemt, maakt Ajax geen schijn van kans. Het zou mij in elk geval sterk verbazen. Het enige voordeel is dat Feyenoord misschien niet gemotiveerd is voor de beker. Want dat is waar Feyenoord in wedstrijden uit put: motivatie. Alleen als de Rotterdammers volledig op het kampioenschap en de Europese wedstrijden mikken, is er misschien wat mogelijk voor Ajax. Ongelofelijk natuurlijk, dat ze het daarvan moeten hebben.”

“De club wordt geleid door incapabele bestuurders en dat zie je terug op het veld. Het feit dat John Heitinga over zijn eigen positie ‘binnenkort pak ik zelf de regie’ moet zeggen, is natuurlijk ontzettend lachwekkend. Ajax gooit er al een hele tijd met de pet naar. Ze móéten gewoon tweede worden – om kans te maken op de Champions League, en als je ze dan tegen Go Ahead Eagles ziet…”

“Ik denk dat het 3-1 wordt voor Feyenoord. Die ene goal wordt een kopbal van Álvarez. Of Ajax op voorsprong komt? Hahaha! Nee, zeker niet. Een positief geluid ga je bij mij niet vinden. Het is uitermate moeilijk om als supporter enthousiasme op te brengen.”

‘Deze wedstrijd kan zomaar de omslag zijn’

Sonny Silooy, oud-Ajaxspeler, nu ambassadeur Ajax Coaching Academy

“Wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord zijn altijd apart. En nu er een finaleplaats op het spel staat al helemaal. De kans dat Feyenoord wint is groter: Ajax is niet in de beste vorm en Feyenoord speelt thuis. Ik weet hoe het is om in de Kuip te spelen. De vraag is hoe je met de druk omgaat. Ik vond dat altijd wel leuk, zo’n volle bak en dat geschreeuw. Dat motiveerde me juist.”

“Ik heb aardig wat gewonnen in Rotterdam, maar ook een keer verloren met 4-1, toen Cruijff bij Feyenoord speelde. Maar datzelfde seizoen hadden we thuis met 8-2 van ze gewonnen. Dat bedoel ik: het is altijd een aparte wedstrijd. Thuis verloren we trouwens ook ooit met 1-3, een paar dagen nadat we de Europa Cup 2 hadden gewonnen. Toen waren we gewoon nog hartstikke dronken.”

“De wedstrijd moet een gevecht worden. Je bepaalt zelf de sterkte van de tegenstander; als je geen strijd levert, word je overlopen. De eerste plaats in de competitie zie ik niet meer lukken, maar deze wedstrijd kan zomaar dé omslag zijn. Het wordt 1-2 voor Ajax. Kudus maakt de eerste en Berghuis de tweede: een mooie curve, vanaf de rechterkant, met zijn linkerbeen, in de verre hoek. Klinkt goed toch?”

‘Eén minitegenslag en het stort weer helemaal in’

Danielle Kliwon, voetbaljournalist en -podcastmaker

“Het is een bodemloze put van ellende bij Ajax. Ik zie geen enkele kans dat ze winnen. Misschien dat het fatalistische in mij als supporter meespeelt. Ik wil niet hopen en wederom teleurgesteld worden. Feyenoord is dicht bij de titel én de beker: dat geeft vleugels. Je zag het ook in hun wedstrijd tegen Sparta. Die jongens glimlachen en peppen elkaar op als het lastig wordt. Dat is precies wat er bij Ajax ontbreekt.”

“Ik denk dat Ajax op 0-1 komt door Kudus. Dan moeten we hopen dat Bergwijn een opleving heeft, Sánchez laat zien waarom hij bij het Mexicaanse elftal zit, of dat Bassey eens niet de bal over de zijlijn schiet. Er hoeft maar één minitegenslag te zijn en het stort weer helemaal in. Feyenoord wint met 3-1.”

“Ik denk niet dat Heitinga de boosdoener is, al kun je je vraagtekens zetten bij het interview van dinsdag. Het lijkt erop dat er in de tijd van Overmars en Ten Hag nooit iemand heeft nagedacht over hoe het verder moest zónder hen. Al moeten we het ook in perspectief zetten: stel dat je fan bent van FC Groningen, dat op het punt van degraderen staat. Het zou mooi zijn als we woensdagavond iets van een plan zien. Met wilskracht, passie en pit. Let’s go!”

Halve finale Toto KNVB Beker, Feyenoord - Ajax, 20.00 uur, ESPN.

