Helpt Uefa de KNVB bij het kraken van harde noten?

Beeld ANP

Voor de Nederlandse clubs valt te hopen dat de Uefa wat sturing geeft, dinsdag bij de videovergadering met alle 55 aangesloten bonden. De kans is immers aanzienlijk dat ook de Europese voetbalbond inmiddels wel inziet dat het steeds moeilijker wordt om het seizoen uit te spelen in de zomer.

Het zou de Eredivisie CV, de Keuken Kampioen Divisie en de KNVB veel gedoe schelen als de Uefa één duidelijke lijn aangeeft en algemene Europese richtlijnen bepaalt voor het stopzetten van de competitie. Want gezien alle onderlinge verdeeldheid en de tegenstrijdige belangen in Nederland, wordt een onderlinge democratische oplossing nog een hels karwei.

Een nieuwe Poolse landdag dreigt, al is het maar omdat de KNVB niet autonoom kan beslissen over dit soort zaken: de clubs hebben méér zeggenschap, zeker als het gaat om de verdeling van de gelden. De toewijzing van de Europese tickets, maar ook de promoties en degradaties hebben rechtstreeks invloed op de huishouding van clubs. Daarover móeten de clubs onderling een akkoord bereiken.

Uitgangspunten

Het zou veel discussies en gekonkel schelen als de Uefa aangeeft wat de internationale uitgangspunten zijn: wordt de hele competitie geschrapt? Telt juist de huidige stand? Of is het gemiddeld aantal punten per wedstrijd bepalend, zoals ze dat in de lagere profdivisies in Schotland hebben toegepast? De Uefa heeft op zichzelf geen zeggenschap over nationale competitieformats, maar wel over de toewijzing van Europese tickets.

Het probleem van promotie en degradatie is daarmee nog niet opgelost. In Nederland willen veel betrokkenen het liefst gewoon met achttien clubs aan het nieuwe seizoen beginnen, waarbij RKC en ADO Den Haag ‘gewoon’ degraderen, ten faveure van de koplopers in de divisie daaronder: Cambuur en De Graafschap.

Maar is zo’n degradatie juridisch houdbaar? En wat te doen met clubs als FC Volendam en NAC, die als periodewinnaars in de eerste divisie formeel recht hebben op een promotiekans? Zo kleeft aan elke denkbare oplossing wel een kanttekening, waarbij ook een juridisch gevecht niet valt uit te sluiten.

Compromis

Een compromis, waarbij de eredivisie komend seizoen uit twintig clubs bestaat, is reglementair eenvoudiger, dat idee stuit weer op grote praktische problemen. Neem alleen al de vraag wanneer het nieuwe seizoen weer kan beginnen. Ingeklemd tussen het EK van 2021 en de competitiestart is de speelkalender mogelijk uiterst beperkt: 34 wedstrijden wordt al moeilijk genoeg.

Een belangrijk smeermiddel in de discussie kan de verdeling van het televisiegeld en de Europese inkomsten zijn, maar juist op dat vlak is het maar de vraag of alle clubs consensus gaan bereiken. Koploper Ajax liet al strategisch doorschemeren wat een enorme financiële impact de coronacrisis heeft op de huishouding in Amsterdam (‘een bloedbad’ volgens ingewijden).

Andere clubs strijden om te overleven, en vinden dat juist de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen, om zo solidair mogelijk te kunnen overleven, zeker wanneer Ajax zijn plek in de Champions League min of meer ‘cadeau’ krijgt op driekwart van de competitie. Al die harde noten moeten in de komende dagen, mogelijk zelfs weken of maanden, worden gekraakt. Als de competitie deze week definitief wordt stopgezet, begint het in veel opzichten allemaal pas.