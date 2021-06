Helaas, alles rond Nederland-Oekraïne duidt op een gelijkspel

Dirtk Kuijt maakt de 1-0 in een oefenduel tussen Nederland en Oekraïne in 2008. Nederland won met 3-0. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Hoe goed kennen de teams elkaar?

Alleen van oefenwedstrijden. Nederland won op 24 mei 2008 in De Kuip (3-0) en twee jaar later eindigde het duel in Donetsk in 1-1. Bij die laatste ontmoeting zat Frank de Boer als assistent van bondscoach Bert van Marwijk op de bank.

Welk van de twee landen heeft de rijkste (EK-)historie?

Oekraïne is een vrij jong land (onafhankelijk sinds 1991) en nam slechts aan twee toernooien deel: het WK 2006 en het EK 2012, dat deels in eigen land werd gehouden. Op het WK reikte Oekraïne tot de kwartfinale, waarin Italië met 3-0 te sterk was. Oranje was drie keer finalist op het WK (1974, 1978 en 2010) en doet voor de tiende keer mee aan het EK. In 1988 werd Nederland Europees kampioen.

Op wie moeten we ons geld zetten?

Op geen van beide. Vul maar een ‘drietje’ in in de pool; een gelijkspel. Tijdens de openingswedstrijd in de groep zal voorzichtigheid troef zijn. Volgens oud-prof Jevgeni Levtsjenko, voorzitter van spelersvakbond VVCS, brengt Oekraïne ‘het sterkste elftal ooit’ op de been. “Op het WK 2006 waren we ook goed, maar hadden we veel te danken aan spits Andrej Sjevtsjenko. Nu is Sjevtsjenko bondscoach en staat er een collectief. De spelers vertrouwen op elkaar, durven aan te vallen, maar rennen niet als kippen zonder kop naar voren.”

Welke spelers moeten we in de gaten houden?

Roeslan Malinovski, middenvelder van Atalanta Bergamo: dynamisch, sterk, goed schot in beide benen. En Oleksandr Zintsjenko, de linksbenige back/middenvelder van Manchester City. Bij het Nederlands elftal is Davy Klaassen een speler om op te letten. Hij zal geen basisplaats hebben, maar Frank de Boer weet wat hij aan de aanvallende middenvelder heeft. Als clubtrainer liet De Boer hem bij Ajax debuteren in de Champions League: op 22 november 2011, uit tegen Olympique Lyon. Klaassen scoorde veel dit seizoen: 16 goals in alle competities bij elkaar. Vaak maakte hij het belangrijke eerste doelpunt. Het leverde hem de bijnaam ‘Mister 1-0’ op. Negen keer maakte hij dit seizoen de openingstreffer: drie keer in de Europa League, zes keer in de eredivisie.

Welke wond moet niet worden opengereten in aanloop naar dit duel?

Het Nederlands elftal keert terug op het Amsterdamse EK-podium waar het op 29 juni 2000 zo hard aftuimelde. In de halve finale van Euro 2000 verloor Oranje na penalty’s van Italië. Frank de Boer, Jaap Stam en Paul Bosvelt misten van elf meter. In de reguliere speeltijd (0-0) hadden Patrick Kluivert en De Boer ook al een penalty gemist. Italië speelde het grootste deel van de wedstrijd met tien man, nadat Gianluca Zambrotta een rode kaart had gekregen.

“Van deze wedstrijd ben ik nog steeds echt ziek,” zei De Boer jaren later. “Omdat ik twee penalty’s gemist heb, maar vooral omdat we toen Europees kampioen hadden moeten worden. De eerste twee maanden na die uitschakeling kwamen de frustratie en de pijn op de meest onverwachte momenten bovendrijven. Ik heb zo vaak momenten in de auto gehad dat ik op mezelf schold en op het stuur liep te rammen.”