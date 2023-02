Heitinga stapt halverwege het seizoen in. Deze drie Ajax-trainers gingen hem voor

Beeld ANP

1. Erik ten Hag: triomferende Tukker

Twentenaar Erik ten Hag volgde in januari 2018 de kortst zittende coach van deze eeuw, Marcel Keizer, op. Na een moeizame eerste seizoenshelft, met de hartstilstand van Abdelhak Nouri in de voorbereiding als dieptepunt, zorgde hij ervoor dat Ajax als tweede eindigde. In de tweede helft van het seizoen 2017-2018 zaaide hij te midden van kritiek, gekonkel en andere moeilijke omstandigheden, de jaren erna oogstte Ten Hag met drie landstitels, twee KNVB-bekers, één Johan Cruijff Schaal en onuitwisbare herinneringen aan de magistrale 4-1 overwinning op Real Madrid in Bernabéu. En wie zat het seizoen 2018-2019 naast Ten Hag als assistent-coach op de bank? Inderdaad: de vorige week ontslagen Alfred Schreuder.

2. Frank de Boer: veldheer te midden van de Cruijffrevolte

De onervaren Frank de Boer was jeugdtrainer bij Ajax A1 toen hij in december 2010 mocht aftrappen als coach van Ajax 1 te midden van een paleisrevolte. Zijn voorganger Martin Jol was, onder andere na een vernederende 0-4 nederlaag tegen Real Madrid in eigen huis, het slachtoffer van de ‘fluwelen revolutie’ van Johan Cruijff. Een voordeel van op de bodem zitten: er is vanaf daar maar één kant mogelijk.

Ajax tijdens een trainingssessie onder leiding van coach Martin Jol. Beeld afp

Zijn debuutwedstrijd als coach, op 8 december, won De Boer met 2-0 van AC Milan in San Siro. Aan het eind van zijn eerste seizoen wachtte een daverende ontknoping: Ajax verloor de bekerfinale van FC Twente met 2-3 (ondanks dat Ajax zelfs nog voor stond met 2-0), maar een week later pakten de Amsterdammers hun derde ster door in een rechtstreeks duel in de Arena FC Twente met 3-1 te verslaan. Het was de eerste van vier opeenvolgende titels die Ajax onder leiding van De Boer wist binnen te slepen, een prestatie die zelfs het gouden Ajax in de jaren zeventig niet voor elkaar kreeg.

3. Ronald Koeman: eindelijk uit de schaduw van Van Gaal

Rond de eeuwwisseling wist geen enkele Ajaxcoach in de voetsporen te treden van Louis van Gaal, de man die Ajax in de jaren negentig internationaal weer op de kaart zette. Morten Olsen, Jan Wouters en Co Adriaanse eindigden op het drukke Amsterdamse trainerskerkhof, de laatste onder andere vanwege het schofferen van clubicoon Marco van Basten.

Waar zijn voorgangers faalden, kon Ronald Koeman wel met de druk omgaan. Hij kwam in december 2001, vlak voor de winterstop, na het ontslag van Adriaanse aan het roer en slaagde erin de slechte trend onder Adriaanse te keren. Ajax, met spelers als Rafael van der Vaart, Nikos Machlas, Christian Chivu en – jawel – John Heitinga, haalde de eerste titel in vier jaar binnen. Ook in 2004 werd Ajax onder Koemans leiding landskampioen, de laatste titel voor de zeven jaar durende droogte die zou volgen.