Heitinga over Europese tegenstander Union Berlin: ‘Een strijdbaar elftal’

Dusan Tadic en Ajax-coach John Heitinga tijdens de persconferentie. Beeld ANP

Steven Bergwijn heeft woensdag meegetraind met de selectie. De aanvaller ontbrak zondag tegen RKC vanwege een bovenbeenblessure. Heitinga: “Steven heeft de hele training meegedaan. We zullen de reactie moeten afwachten, maar als hij er morgen bij kan zijn, is dat een extra wapen voor ons.”

En Ajax heeft alle wapens nodig om de Duitse fusieclub, die dit seizoen hoge ogen gooit in de Bundesliga, te verslaan. Heitinga somde de kenmerken van Union Berlin nog maar even op tijdens de persconferentie in de Johan Cruijff Arena: “Het is een sterk collectief, een strijdbaar elftal dat tegenstanders pijn kan doen in de counter en met corners en vrije trappen. Die zullen we dus zo min mogelijk weg moeten geven.”

Heitinga maakte een rustige en zelfverzekerde indruk. Sinds zijn aantreden boekte hij vier zeges op rij. Dusan Tadic, die woensdagmiddag naast hem zat in de perszaal, was complimenteus over Heitinga. “Het is fijn als iemand coach is die de club zo goed kent. Ik ben tot nu toe onder de indruk van hem. Een toptrainer heeft drie dingen nodig: hij moet een sterk karakter hebben en sociale vaardigheden, en hij moet goed kunnen organiseren. John heeft dat alle drie.”

Doseren

Volgens Heitinga zal Ajax tegen de nummer twee van de Bundesliga ‘een bijna perfecte wedstrijd’ moeten spelen om te winnen. “We moeten met veel intensiteit spelen, maar ook geconcentreerd en gedisciplineerd. We willen dominant zijn, maar we hebben de laatste jaren in de Europese toernooien en ook tijdens het laatste WK gezien dat teams die het meest de bal hebben, lang niet altijd als winnaar van het veld stappen. Union is een ploeg die ook vaak in de laatste fase van de wedstrijd scoort, dus we hebben ook al onze ervaring nodig van de internationals om te doseren en te temporiseren als dat nodig is.”

De kans is groot dat Ajax aan de aftrap verschijnt met Calvin Bassey als verdediger en Edson Álvarez op het middenveld. Heitinga: “Maar wie er ook op het veld staan, we moeten zorgen dat de onderlinge afstanden tussen de spelers niet te groot worden, anders maakt deze tegenstander gebruik van de ruimtes.”

Luister onze Ajaxpodcast Branie: