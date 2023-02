Heitinga na oorwassing door effectief Union: ‘Je moet waardig kunnen verliezen’

Na afloop van het duel kwam er een hoop frustratie uit bij Ajax. Beeld Stefan Koops/Pro Shots

Op de drempel van de uitschakeling tegen Union Berlin, in de tussenronde van de Europa League, liet een aantal Ajaxspelers hun frustraties al in het veld de vrije loop. Na het het laatste fluitsignaal leidde het nog tot een ordinair vechtpartijtje in de middencirkel. “Het is een vreemd seizoen, vol emoties en ergernissen, maar je moet een grote verliezer zijn,” zei Ajaxtrainer John Heitinga.

Het is niet voor het eerst dat Ajax zich laat gaan in de nasleep van een wedstrijd. Ook na de nederlaag tegen PSV, kort voor de winterstop, zochten Ajacieden de confrontatie met provocerende tegenstanders. In stadion An der Alten Försterei in Berlijn liep Ajax in de slotfase tegen vijf gele kaarten aan, Edson Álvarez moest met twee keer geel van het veld. De Mexicaan en de eerder in de wedstrijd al gewisselde Steven Bergwijn waren na het duel betrokken bij het opstootje.

Opgekropte frustratie

Kenneth Taylor had niet gezien wat zich afspeelde in de middencirkel. “Ik was er wel naar toe gegaan, om spelers tot bedaren te brengen en uit elkaar te halen. Je moet je beheersen.” Heitinga: “Topsport is emotie. Maar dit zag er niet netjes uit, van beide kanten niet. Je moet waardig kunnen verliezen. Ik feliciteer Union Berlin met de winst en het bereiken van de achtste finales.”

Heitinga had nog wel een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hij nam een maand geleden het stokje over van de ontslagen Alfred Schreuder. Hij trof een verdeelde selectie aan, waarin spelers zich individueel tekort voelden gedaan, hun zelfvertrouwen waren verloren en het vertrouwen in elkaar. Heitinga slaagde in zijn voornaamste opzet als crisismanager: hij liet Ajax weer wedstrijden winnen. Soms met kunst- en vliegwerk, maar de uitvoering was in een cruciale fase van het seizoen bijzaak.

De opgekropte frustratie kwam er donderdag bij een enkeling alsnog uit, toen onder Heitinga de eerste nederlaag werd geleden. Een onnodige nederlaag, tegen een modaal Europees elftal, dat wordt gedragen door een fanatieke achterban in een sfeer die schommelt tussen hysterisch en carnavalesk. Na de afgang van Ajax in de Champions League, met tien tegendoelpunten in de twee duels met Napoli, kwam de oorwassing in de Europese reserveklasse tegen een stel Duitse doorbijters keihard aan.

Ajax was gewaarschuwd, maar had toch geen antwoord op de eenvoudige maar effectieve speelstijl van Union Berlin. Ook dat deed pijn, zo bleek wel uit de kernachtige analyse van Taylor. “Je weet wat je van deze tegenstander kunt verwachten. En het is precies zo uitgekomen. Ik weet niet of je kunt zeggen dat wij er met open ogen zijn ingetrapt, of dat er slecht is verdedigd. Maar er vallen twee goals uit een corner.”

Meer lef

Ajax had langer de bal, het veldspel was beter verzorgd dan dat van de nummer drie van de Bundesliga, maar dat deed er allemaal niet toe. Binnen de kortste keren stond het 2-0, uit een discutabele penalty en een blunder van keeper Gerónimo Rulli die over een schot van Juranovic heen dook. Heitinga: “Dat is een flinke schade die je moet repareren, en dat is tegen deze tegenstander heel moeilijk. We waren ongelukkig, met een keeper die ons veel vertrouwen heeft gegeven en die nu in de fout gaat, en een beslissing van de arbitrage die in ons nadeel was. Maar vorige week keurde de VAR een doelpunt van Union af. Het is onderdeel van voetbal. De realiteit is: je ligt eruit.”

Heitinga wilde niet zeggen dat Ajax de zege had verdiend, zoals aanvoerder Dusan Tadic beweerde. “Maar ik vind wel dat er meer had ingezeten. Ik zag een strijdbaar elftal, dat meer lef toonde dan een week geleden en dat steeds beter gaat voetballen. We maakten een mooie aansluitingstreffer, maar spijtig genoeg valt dan ook gelijk een goal aan de andere kant.” De 3-1, een rake kopbal van ex-Ajacied Danilo Doekhi, was het breekpunt in het duel volgens Heitinga. “Daar moeten we beter verdedigen, het duel aangaan met Doekhi, zorgen dat je wint.”

Ajax staat voor het eerst onder de interim-trainer met lege handen, maar Heitinga is niet bang dat de uitschakeling lang zal doorwerken. Hoewel het Europese seizoen eigenlijk niets heeft gebracht. “Dat geeft een slecht gevoel, we waren de laatste jaren verwend met het spel en met de prestaties van Ajax. Maar ik denk niet dat het ons de rest van dit seizoen in de weg hoeft te staan. De attitude is goed, de intensiteit waarmee we spelen ook. We hebben allemaal hetzelfde doel. We moeten zorgen dat we volgend seizoen weer in de Champions League spelen. Zondag tegen Vitesse moeten we er staan. Dat wordt mentaal zwaar, maar geestkracht wint van een vermoeid lichaam.”

Voor de jonge Taylor zijn het wijze lessen die hij leert. In de persruimte van het Union-stadion noemde hij de Europese campagne Ajax onwaardig, maar hij weet ook dat dat geen invloed mag hebben op de titelstrijd. “We mogen geen steken meer laten vallen.”

