Heitinga na mislukte topper tegen PSV: ‘Ajax moet zijn verlies nemen’

PSV’er Luuk de Jong maakte de openingstreffer in de voor Ajax dramatisch verlopen wedstrijd. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Het woord ‘tussenjaar’ viel in de terugblik van Heitinga op de kansloze exercitie in Eindhoven. Ajax raakte vorige zomer meer dan een half elftal aan goede voetballers kwijt en wat daarvoor terugkwam, schiet overduidelijk tekort. “Ajax kan zich niet nog een tussenjaar permitteren,” zei Heitinga. “Er moet een duidelijke compositie worden gemaakt van de selectie, met profielen van spelers, hun karaktereigenschappen, en dat moet passen in de manier waarop we willen spelen. Dat kan nu niet.”

Het is een even ontnuchterende als pijnlijke constatering van de interim-trainer, die nog altijd niet weet of hij mag aanblijven na dit seizoen. En hij zei ook: “Je moet soms je verlies nemen, zoals in het bedrijfsleven.” Wat hij bedoelde: Ajax moet spelers die voor veel geld zijn gehaald en die voor een langere tijd zijn vastgelegd, maar die niet passen bij de speelstijl, laten gaan. Desnoods voor minder geld dan waarvoor ze zijn aangetrokken.

Wie voor die compositie van de selectie verantwoordelijk is of zijn? Heitinga: “De directeur voetbalzaken en de hoofdtrainer. Zoals dat ook was onder Marc Overmars en Erik ten Hag. Die twee moeten op één lijn zitten en elkaar rugdekking geven.”

Schort aan winnaarsmentaliteit

Vijf jaar geleden leed Ajax in Eindhoven ook een 3-0 nederlaag. PSV werd die dag kampioen en Ajax huilde krokodillentranen. Overmars en Ten Hag vonden kort daarna de weg naar de winst: spelers met kwaliteit werden aangetrokken (Dusan Tadic, Daley Blind), spelers met een winnaarsmentaliteit en verantwoordelijkheidsgevoel (Matthijs de Ligt) werden belangrijk gemaakt.

Heitinga zei het niet met zoveel woorden, maar aan die mentaliteit schort het ook in deze spelersgroep. Aanvoerder Tadic trok dezelfde conclusie. “We gaven drie cadeautjes weg, drie goals, zo kun je geen wedstrijd winnen en zéker geen topwedstrijd.” Een tikkeltje omfloerst gaf de Serviër daarna aan wat er mankeert aan de instelling van sommige spelers. “Hoe oud je ook bent, je moet je op de best mogelijke manier voorbereiden op een wedstrijd. Die verantwoordelijkheid heeft iedereen, of je nu 17 jaar bent of 27.”

Kennelijk kan niet iedereen die verantwoordelijkheid aan. Die 17-jarige overigens wel, want Jorrel Hato was volgens Heitinga de beste speler aan Ajaxzijde. En ook dat is veelzeggend. Aankopen Jorge Sánchez, Florian Grillitsch, Calvin Bassey en Steven Bergwijn; ze zakten tegen PSV door de ondergrens.

Keerzijde van Europees succes

In de strijd om de plek achter de aanstaande kampioen Feyenoord moet Ajax nu een flinke veer laten. Die nummer twee van de eredivisie verzekert zich van deelname aan de voorronde van de Champions League, een toernooi waarin al snel meer dan veertig miljoen euro te verdienen valt. De begroting van Ajax is sinds een paar jaar afgestemd op de Champions League en op de inkomsten die daarbij horen.

De club heeft in de recente succesvolle jaren het eigen vermogen echter dusdanig zien groeien dat een jaar zonder Champions League het selectiebeleid (transfers, salarissen) niet hoeft te veranderen. Voor de prestige van Ajax is het uiteraard beter om op het hoogste Europese podium te acteren, maar de keerzijde van succesvol zijn in Europa heeft de club vorige zomer ondervonden: Antony, Lisandro Martínez, Ryan Gravenberch en Sébastien Haller werden na een voortreffelijke groepsfase in de Champions League voor 200 miljoen euro verkocht. Ajax haalde voor 100 miljoen aan nieuwe spelers terug. Per saldo is de club er dus 100 miljoen in waarde en kwaliteit op achteruitgegaan, maar wie de ploeg dit seizoen aan het werk ziet, kan niet anders dan vaststellen dat het sportieve verval veel groter is.

De vingers van Heitinga jeuken om Ajax weer een eigen smoel te geven. Maar zolang hij geen duidelijkheid heeft over zijn toekomst, leeft hij bij de dag. Hij moet zijn elftal klaarstomen voor de laatste vier eredivisieduels én voor de bekerfinale tegen PSV. “Ik moet de boel deze week oplappen.”