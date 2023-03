Heitinga looft Ajacied Jorrel Hato (16): ‘Dan is leeftijd maar een getalletje’

Jorrel Hato. Beeld Stefan Koops/Pro Shots

“Ik ben heel nuchter en bescheiden,” zegt Hato over zichzelf na zijn eerste wedstrijd in de basis. Dat blijkt wel bij de volgende vragen. De linksbenige verdediger antwoordt kort, rustig en nog net niet fluisterend. “Ik vind dat juist een goede eigenschap van mij.”

Daarmee is Hato een atypische Ajacied. Bij Amsterdamse talenten zijn branie en bravoure immers nooit ver weg. Hato is er wars van, zegt trainer John Heitinga. “Jorrel is een jongen die constant met zijn ontwikkeling bezig is. Als je ziet hoe hij zich beweegt op het trainingsveld en in de kleedkamer, is het een jongen die constant wil leren en beschikt over goede zelfreflectie.”

Gravenberch en Seedorf

Debuteren op je 16de, zoals Hato in januari in de bekerwedstrijd tegen FC Den Bosch deed, was slechts twee spelers in het shirt van Ajax gegeven. “Ryan Gravenberch en Clarence Seedorf,” weet hij inmiddels. De volgende stap maakte hij donderdag in de kwartfinale van de KNVB-beker. Hato maakte als linksback opnieuw een stabiele indruk, vond ook Heitinga. “Wat we van hem vragen, voert hij goed uit. Hij is comfortabel aan de bal. Jorrel is een slimme speler. Een jongen die in evenwicht is ook.”

Hato begon het seizoen bij Ajax Onder 18. Niet veel later maakte hij zijn opwachting in Jong Ajax, dat voor de winterstop nog onder leiding van Heitinga stond. De inmiddels ontslagen hoofdtrainer Alfred Schreuder zag toen zijn potentie al. Daags voor het bekerduel kreeg Hato te horen dat hij op de Vijverberg voor het eerst aan de aftrap zou verschijnen. Snel regelde hij nog wat kaarten, voor zijn vader, broer en twee vrienden.

Van spanning had hij naar eigen zeggen weinig last. Met dank aan aanvoerders Dusan Tadic, Jurriën Timber en Davy Klaassen, die hem vertelden dat hij ‘gewoon zijn ding moest doen’. “Dat probeer ik sowieso altijd te doen. Het grote verschil is alleen het baltempo. In het eerste gaat het allemaal wat sneller.”

Extra optie op links

Meedraaien kost hem weinig moeite, al kreeg Hato tijdens zijn invalbeurten en in het treffen met de eerstedivisionist nog niet veel weerstand. Dat moet de volgende stap worden. “Ik wil basisspeler worden in Ajax 1. Daarvoor moet ik mijn best blijven doen. Dan komt het vanzelf.”

En dat hoeft niet per se als linksback. Heitinga: “Hij kan ook als linker centrale verdediger uit de voeten. Misschien is dat nog wel zijn beste positie, maar spelen als back ligt hem ook.” En laat dat net de twee posities zijn waar Heitinga nog wel een extra optie kan gebruiken. Owen Wijndal blijkt allesbehalve onomstreden op de flank, terwijl de jonge coach ook afwisselt met de kompanen van Jurriën Timber.

Indien nodig, durft Heitinga, die zondag de jacht op koploper Feyenoord vervolgt tegen NEC, het wel aan. Dat Hato deze week pas zeventien wordt, doet daar niets aan af. “Ik heb in het verleden ook gewerkt met Timber en De Ligt. Dit is ook zo’n jongen die zich niet snel gek laat maken. Leeftijd is maar een getalletje hè.”