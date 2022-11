Heitinga langer hoofdtrainer Jong Ajax

John Heitinga blijft tot de zomer van 2025 trainer van Jong Ajax. Beeld Toon Dompeling/Pro Shots

Heitinga is sinds het seizoen 2021-2022 hoofdtrainer van het elftal dat in de Keuken Kampioen Divisie uitkomt. De ploeg bezet daarin momenteel de tiende plaats.

Heitinga (39) doorliep de jeugdopleiding bij Ajax en speelde zeven seizoenen in de hoofdmacht. Na periodes bij Atlético Madrid, Everton, Fulham en Hertha BSC keerde hij in 2015 terug in Amsterdam waar hij een jaar later zijn actieve loopbaan afsloot. Daarna bekleedde hij onder meer verschillende functies binnen de jeugdopleiding.

Trots

“Deze verlenging maakt mij trots en bovendien ben ik blij met het vertrouwen dat de club daarmee in mij uitspreekt,” stelt Heitinga in een reactie op de contractverlenging. “Ik sta elke dag met veel plezier voor de groep talenten van Jong Ajax. Samen met mijn staf werken wij dagelijks aan het proces waarbij wij deze jonge voetballers klaarstomen voor het hoogste niveau.”

Technisch manager Gerry Hamstra is vol lof over de ontwikkeling van Heitinga als coach. “Naast een echte Ajacied is hij een trainer met veel tactisch én menselijk inzicht. We hebben er vertrouwen in dat hij ook de komende jaren van grote waarde zal zijn voor de club,” aldus Hamstra.

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: