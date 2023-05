‘Heitinga had nooit interim-trainer moeten worden’

Niet alleen het hemeltergend slechte spel is onderwerp van gesprek, ook het kinderachtige gedrag van zo’n beetje alle spelers op het veld wordt onder de loep genomen. Klagen en zuigen; de Ajacieden waren daar drukker mee dan met voetballen.

Bart Veenstra heeft er geen goed woord voor over: “Er kijken allemaal jonge kinderen naar deze finale, die zien de spelers van Ajax dit opgefokte gedrag vertonen. Dan denk ik: waar ben je mee bezig? Ze moeten het goede voorbeeld geven.”

Ook trainer John Heitinga, wiens toekomst gevoelsmatig toch enigszins van deze wedstrijd afhing, komt aan bod. Is hij volgend seizoen nog hoofdtrainer van Ajax? Dick Sintenie denkt van niet. Wat hij beter had moeten doen? Sintenie: “Hij had moeten zeggen: ik doe het niet.”

En dan wacht AZ-thuis nog, komend weekend. Hoewel de supporters het seizoen al als verloren beschouwen, is er nog een sprankje hoop. Ajax kán tweede worden, maar als er zondag niet wordt gewonnen, ligt de vierde plek ook op de loer.

“Ongelooflijk,” verzucht Josien Wolthuizen. “Normaal waren we als supporters nu vooral druk met bedenken welk duel de kampioenswedstrijd zou worden en waar we die zouden gaan kijken. Nu hebben we het over een vierde plek.”

Kortom, er is genoeg te bespreken in deze aflevering van Branie. Volgende week zit Menno Pot weer op zijn vertrouwde plek achter de microfoon voor de nabeschouwing van AZ-thuis. Hopelijk met beter nieuws.

