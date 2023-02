‘Heitinga greep goed in tegen Union, maar de uitschakeling van Ajax in de Europa League is terecht’

Pot, Ter Haar en Zwagerman zagen Ajax goed beginnen, vooral door de gedurfde ingreep van trainer John Heitinga. Hij koos ervoor om Owen Wijndal te passeren, Davy Klaassen op het middenveld op te stellen en Ajax in balbezit met drie verdedigers te laten spelen. “Daarvoor had Heitinga een goede analyse gemaakt van het heenduel. Zijn gewijzigde basisopstelling pakte goed uit,” zegt Zwagerman.

Desondanks kreeg Ajax door twee ongelukkige tegendoelpunten in de eerste helft toch de deksel op de neus. Ter Haar hield daarbij vooral een naar gevoel over aan het penaltymoment. “De arm van Bassey maakt geen beweging naar de bal en daardoor voelt het onrechtmatig. De blunder van Rulli daarna bij de 2-0 kwam totaal uit het niets. Union Berlin kreeg de bal per ongeluk voorin en er was geen sprake van een verzorgde aanvalsopzet.”

Verder bespreekt men in Branie hoe de wedstrijd langzaam doodbloedde en Ajax niet meer serieus aanspraak maakte op een aansluitingstreffer. Ook is er aandacht voor de opstootjes in de slotfase op het veld en vertelt Sintenie hoe de sfeer was in het Stadion An der alten Försterei. “Het was heel gemoedelijk, maar niet echt een voetbalsfeer. Het had meer weg van carnaval.”

Ook na de Europese uitschakeling van Ajax gaat Branie door. Maandag is er weer een reguliere aflevering en blikken we terug op de uitwedstrijd van Ajax tegen Vitesse.

