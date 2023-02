Heitinga beseft dat Ajax geluk heeft gehad: ‘We moeten volgende week veel beter’

John Heitinga. Beeld ANP

Die doelman, Gerónimo Rulli, gaf geen krimp tegen de stugge Duitse tegenstander die zich heeft gespecialiseerd in snel countervoetbal en corners en vrije trappen als belangrijkste wapens hanteert. Een doelpuntloos gelijkspel was voor de Amsterdammers het hoogst haalbare. Heitinga: “We zitten nog in de wedstrijd, maar we moeten volgende week veel beter dan we vanavond hebben laten zien.”

Te voorzichtig, té geduldig was Ajax in de eerste helft geweest. De bal kwam mondjesmaat van achteruit naar het middenveld, en meestal was die net zo snel weer terug. “Geduldig zijn aan de bal, wil niet zeggen langzaam,” legde Heitinga de vinger op de zere plek. “We hadden de bal veel sneller van kant naar kant moeten wisselen.”

Nog een pijnpunt: de geringe loopacties in de diepte, áchter de Berlijnse muur, om Union te ontregelen. Het spel van Ajax was te statisch, vond de trainer ook. Steven Berghuis, Mo Kudus, Dusan Tadic en Steven Bergwijn willen de bal allemaal in de voeten hebben. Het gemis van de door Heitinga gepasseerde Davy Klaassen, een speler die juist zulke loopacties maakt, was voelbaar. Heitinga: “We hameren daarop, dat we meer variatie moeten hebben in de voorhoede, meer beweging, dat we die meters voor elkaar moeten lopen.”

Treffer geannuleerd

Veel kansen kreeg Ajax niet, geen enkele van slechts drie doelpogingen was tussen de palen. Dat gebeurde drie jaar geleden tegen Getafe voor het laatst. Daar stonden drie grote kansen van Union Berlin tegenover. Ajax mocht de videoarbiter dankbaar zijn dat hij een treffer van Morten Thorsby annuleerde. De Noor had hands gemaakt. “Ik weet niet of dat zo is,” zei Urs Fischer, de Zwitserse coach van Union. “Ik zou dat nog eens terug moeten kijken. Aan de andere kant: wat heeft het voor zin? De wedstrijd is voorbij, we moeten de beslissing accepteren. Ik denk dat 0-0 een goede uitgangspositie is voor ons.”

Ook Ajax was content met de remise, gezien het spelbeeld. “Ik ben blij dat we de nul hebben gehouden,” zei verdediger Jurriën Timber. “We hebben als team de standaardsituaties goed verdedigd. Dat was eerder dit seizoen nog weleens ons probleem. Ik heb vertrouwen in een goede afloop volgende week. De Europa League is wat anders dan de eredivisie, en we zijn een ploeg in progressie, maar ik heb vertrouwen in de teamspirit en het feit dat individuele spelers van ons het verschil kunnen maken.”

Ajax richt zich nu eerst op de competitiewedstrijd tegen Sparta, zondag om 16.45 uur in de Johan Cruijff Arena.

