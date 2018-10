Heineken stort zich op elektrisch racen

De sponsoring werd maandagochtend in Amsterdam bekendgemaakt. Financiële details zijn niet gedeeld.



Aan de Formule 1-sponsoring is Heineken naar verluidt in vijf jaar 220 miljoen euro kwijt. Dat bedrag zal voor de elektrische variant een stuk lager liggen.



'E-prix' duren met drie kwartier nauwelijks de helft van een Formule 1-race en dan moeten de coureurs halverwege ook nog eens van auto wisselen omdat de batterijen leeg zijn. Ze klinken als een elektrische rolstoel, maar accelereren naadloos tot 225 kilometer per uur.



Actieradius

Formule E is het elektrische wereldkampioenschap formuleracen, dat sinds 2014 stap voor stap wordt ontwikkeld. Er wordt geracet met dezelfde bolides, maar verschillende leveranciers van motoren en aandrijving, veelal door coureurs die een korte tijd in de Formule 1 hebben gereden, of die stap net niet hebben gehaald. Daaronder het Nederlandse talent Robin Frijns en de halfnederlandse coureurs Nelson Piquet jr en Ho-pin Tung.



De afgelopen vier jaar vonden races plaats op aan de beperkte actieradius van de wagens aangepaste stratencircuits, vaak middenin wereldsteden als Hongkong, Berlijn en Londen.



In het komende seizoen wordt met een nieuw type bolide gereden, die het een hele race volhoudt. Voormalig F1-wereldkampioen Nico Rosberg is zowel deelnemer als investeerder.



Net als bij de Formule 1 is Heineken alleen langs de E-circuits te zien, niet op de wagens of de kledij van de coureurs. En net als bij de F1 zal de helft van de borden bestaan uit Heinekens oproep 'verantwoordelijk te rijden'.