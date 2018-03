Heerlijke treffers Schöne en Ziyech brengen Ajax de zege

Ajax heeft zijn 118de verjaardag gevierd met een uitzege op Sparta Rotterdam (5-2). De nummer twee van de ranglijst houdt een achterstand van zeven punten op koploper PSV.



Het verschil met AZ, de nummer drie van de ranglijst, blijft zes duels voor het einde van de competitie vijf punten.



Sparta liet alleen in de eerste helft zien waarom het met trainer Dick Advocaat op de bank en een paar nieuwe spelers niet meer als gedoodverfde degradatiekandidaat door het leven gaat. Na twee overwinningen op rij wist de Rotterdamse formatie het Ajax voor rust zelfs erg lastig te maken. De thuisploeg streed op Het Kasteel aanvankelijk niet alleen voor iedere meter, maar combineerde af en toe ook alleraardigst.



De eerste kansen waren ook voor de nummer zestien van de ranglijst. Robert Mühren stuitte op doelman André Onana en Soufyan Ahannach schoot rakelings naast. Na 31 minuten was het wel raak toen Michiel Kramer na een hoekschop met het hoofd wist te scoren. De spits, in de winter overgekomen van Feyenoord, wist de spelers van Ajax al voor zijn treffer te irriteren en maakte ruzie met Matthijs de Ligt, Maximilian Wöber en Onana.



Attent

Ajax was tot de treffer van Kramer nog niet tot een doelpoging gekomen. Dat kwam ook omdat Klaas-Jan Huntelaar de ene na de andere bal verspeelde. De spits reageerde wel attent toen hij nog geen twee minuten na de openingstreffer door David Neres werd vrijgespeeld en de stand gelijk trok. Huntelaar had vlak voor rust op aangeven van Neres opnieuw moeten scoren, maar zag zijn inzet worden gekeerd door keeper Jannik Huth. Wöber benutte nog wel de rebound, maar stond daarbij volgens de arbitrage buitenspel.



Na rust slaagde Sparta er nog maar sporadisch in het positiespel van de bezoekers te ontregelen en scoorde Ajax driemaal binnen 22 minuten. Eerst schoot Lasse Schöne een vrije trap achter Huth en vervolgens troffen ook Justin Kluivert en Hakim Ziyech doel. Ziyech benutte in de slotfase ook nog een vrije trap, voordat Ryan Sanusi namens Sparta de eindstand bepaalde.