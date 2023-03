Heerenveenspeler Sahraoui is een fijne voetballer, met wie Ten Hag wel raad zou weten

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8+ voor Osame Sahraoui

Transfermarkt.nl geeft een waarde van twee ­miljoen euro voor Sahraoui (21), de Zweeds-­Marokkaanse voetballer van Heerenveen. ­Riemer van der Velde mag zijn befaamde trips naar Scandinavië niet meer maken: “We reden ’s nachts naar Denemarken, zagen acht wedstrijden, reden de nacht daarop naar Zweden, zagen acht wedstrijden en dan de nacht erop ­terug naar Oudehaske. Het was een tijd van visje ­bakken op de boot en gaan met die banaan.”

Scouten doet Heerenveen nog steeds goed. Sahraoui is een ­fijne voetballer, met wie Ten Hag wel raad zou weten. Met Rami Al Hajj (21) trouwens ook, een Zweedse Libanees. Heerenveen beschikt over meer grote talenten, die een tiende plaats in de eredivisie nogal lachwekkend maken. Feyenoord was het ­mindere elftal, met betere spitsen dan Sydney van Hooijdonk. Zij gaven de doorslag. Het heeft even geduurd, maar Heerenveen heeft weer een voetbalelftal.

Osame Sahraoui in actie tegen Feyenoord. De kwartfinale om de KNVB-beker won Feyenoord met 1-0. Beeld Pro Shots / Niels Boersema

