Heerenveen simpele hordevoor Ajax op weg naar finale

Davy Klaassen en Antony Matheus Dos Santos vieren de 0-1 tijdens de wedstrijd sc Heerenveen-Ajax. Beeld ANP

Ajax kan zich opmaken voor de finale van de KNVB-beker. Heerenveen bleek een simpele horde. De club verdedigt op 18 april de titel in De Kuip, met Vitesse als tegenstander.

Hoe had trainer Erik ten Hag de personele problemen in de achterhoede opgelost?

Perr Schuurs speelde centraal, Jurriën Timber als rechtsback. Lisandro Martínez was linksback, tegen de snelle Mitchell van Bergen. Daley Blind vervulde een vrije rol en was vaak een extra middenvelder. Ajax helde in balbezit daardoor erg over naar links. Rechtsbuiten Antony kwam in de openingsfase niet in het stuk voor. De Braziliaan had bij een van zijn eerste balcontacten, in de negentiende minuut, echter meteen een dodelijke voorzet in huis.

En Davy Klaassen was zeker de doelpuntenmaker?

Klopt. Hij heeft een patent op het maken van Ajax’ openingsdoelpunten. Hij ontsnapte in het Friese strafschopgebied aan de aandacht van Pawel Bochniewicz en kopte beheerst raak. Het verweer van Heerenveen was pover. De thuisploeg, waarin Lasse Schöne en Siem de Jong weinig aan bod kwamen, mocht blij zijn dat de schade bij rust beperkt bleef tot één treffer. Door de 2-0 van Klaassen (42ste minuut) werd een streep gehaald door de VAR. Dusan Tadic maakte hands voordat hij Klaassen de bal gaf.

Herstelde Ajax zich enigszins van het bedroevende optreden tegen PSV?

De grasmat in het Abe Lenstrastadion was niet veel beter dan die in Eindhoven, maar het spel van de Amsterdammers wel. Waarbij moet worden aangetekend dat Heerenveen bij lange na niet het niveau heeft van PSV. Ten Hag wisselde vrij snel in de wedstrijd. In de rust bleef Blind achter in de kleedkamer. Hij werd vervangen door Sean Klaiber, die zijn eerste speelminuten kreeg in 2021. Een klein kwartiertje later kwam Mohammed Kudus in het veld voor Klaassen, die zich had verstapt.

Het deerde Ajax niet?

Sterker, Kudus forceerde bij zijn entree de 0-2. Hij werd in het strafschopgebied gehaakt door Bochniewicz. Een buitenkansje voor Tadic. Hij legde aan voor zijn achtste penalty van dit seizoen (de zesde in de eredivisie). De Serviër benutte ze allemaal. Het was de vierde keer in zijn loopbaan (70 strafschoppen, 59 raak) dat hij keeper Erwin Mulder vanaf elf meter verschalkte.

En wie verzorgde de toegift?

David Neres, ingevallen voor Antony, tikte de derde treffer langs Mulder na een doorkopballetje van Haller. Ook Oussama Idrissi en Jurgen Ekkelenkamp mochten nog even meedoen. Ajax speelde het duel rustig uit. Op naar de volgende horde: zondag thuis tegen FC Groningen.