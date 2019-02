Heel Nederland hoopt op winst Ajax in Madrid

Door dit resultaat is Oostenrijk op de plek terechtgekomen die garantie biedt voor deelname aan de Champions League voor de landskampioen van volgend jaar. De kampioen van Nederland in 2020 is daarom genoodzaakt voorrondes te spelen. Net zoals het vorige seizoen en het huidige seizoen is gebeurd.



Als Ajax in de Champions League geen punt meer pakt, blijft concurrent Oostenrijk boven Nederland op de coëfficiëntenranglijst staan. Ajax heeft daarom een overwinning tegen Real Madrid nodig om Nederland weer boven Oostenrijk te krijgen op de ranglijst van de UEFA. Nederland stond, door de goede resultaten van Ajax, tot donderdagmiddag 11de.



5 maart

De eerste resultaten van de twee overgebleven Oostenrijkse clubs in de Europa League, Red Bull Salzburg en Rapid Wien, gaven nog hoop. Club Brugge uit België en Internazionale uit Italië zetten hun opponenten opzij. Donderdagavond zette Red Bull Salzburg dit resultaat recht door met 4-0 van Brugge te winnen waardoor ze zich plaatsen voor de volgende ronde.



Rapid Wien verloor ook het tweede duel van Internazionale en werd daarmee uitgeschakeld.



Ajax speelt op dinsdag 5 maart de uitwedstrijd bij Real Madrid. Het eerste duel eindigde in Amsterdam in 1-2.