Heel jong Jong Ajax verliest van Fortuna Sittard

Jong Ajax, nummer drie, speelde met vrijwel allemaal spelers onder de twintig jaar. Een groot deel van de gebruikelijke selectie voor duels in de eerste divisie verblijft met het eerste elftal op trainingskamp in Portugal.



Coach Sunday Oliseh van Fortuna gaf vooraf al aan dat niet als een voordeel te zien. "Ik had liever tegen het 'echte' Jong Ajax gespeeld. Nu wisten we niet wat we konden verwachten. Dat maakte het alleen maar moeilijker."



Goede combinaties

Binnen twintig minuten stond Fortuna op 2-0. Beide doelpunten werden gemaakt door de Fransman Djibril Dianessy. De Amsterdammers schrokken echter niet en slaagden er bij vlagen in goede combinaties te laten zien.



Ongeveer een kwartier voor tijd leidde dat tot de 2-1, gemaakt door Dani de Wit. In de slotfase was de formatie van coach Michael Reiziger enkele keren dicht bij de gelijkmaker.



Nacompetitie

De Limburgers behouden dankzij de winst aan kop van de ranglijst in de Jupiler League een punt voorsprong op NEC. De Nijmegenaren maakten de nodige indruk door onder leiding van de nieuwe trainer Pepijn Lijnders met 5-1 Go Ahead Eagles aan de kant te zetten.



Door de zege werd Fortuna, al zeker van de nacompetitie, winnaar van de tweede periode. Ook NEC is al geplaatst voor de nacompetitie.