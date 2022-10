Heeft Ajax zo’n speler als Orkun Kökcü uit de eigen jeugd die al een jaar of drie de lijnen uitzet?

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl.

Een 8+ voor Orkun Kökcü

Elke keer als ik zijn leeftijd opzoek ben ik verbaasd over de jeugd van Kökcü. 21 is die jongen pas. En nu al de motor, het brein, het vliegwiel, de aanjager, de dirigent op het middenveld van Feyenoord. Heeft Ajax zo’n speler uit de eigen jeugd die al een jaar of drie de lijnen uitzet? Taylor moet het meer hebben van zijn loopvermogen dan van zijn vernuft. Het aantal steekballen dat Kökcü donderdag tegen Midtjylland verstuurde was niet bij te houden. Bijna elke pass was in de diepte. De tijd dat deze middenvelder ze uitsluitend breed gaf, ligt achter ons. Het enige Amsterdamse middenveldtalent uit eigen kweek dat in zijn buurt komt is heel misschien Youri Regeer, maar die is opgelost in de lucht die Schreuder uitademt. Ik denk wel eens dat iemand bij Ajax tegen de coach heeft gezegd dat Youri een kans verdient en dat Schreuder toen dacht dat het om Youri Baas ging. Anders kan ik die afwezigheid van de naamgenoot niet verklaren. Aandoenlijk was het commentaar van Schreuder na afloop. Hij vond het tegen Napoli ‘een van de betere wedstrijden van Ajax.’ En Blind had het over vertrokken spelers en het inpassen van nieuwe en dat zoiets niet vanzelf ging. Bij Napoli vertrokken Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz en Milik. Ingepast moesten worden: Kvaratskhelia, Anguissa, Raspadori, Simeone, Kim en Olivera. Misschien dat Spalletti en zijn technisch directeur hun zaakjes toch beter op orde hebben. En laat ‘misschien’ maar weg. We hadden het geloof ik over Feyenoord, waar ook wel eens een transfer niet meteen is ingepast. Lopez tegen Isaksen was een mismatch van belang, al zou ik Blind of Bassey ook niet graag tegen die Deen hebben gezien.

Orkun Kökcü. Beeld PIETER STAM DE JONGE/ANP

Een 9 voor Arnold Bruggink

Dat Arnold Bruggink me zou kunnen ontroeren, wist ik niet. Donderdagavond ging het over de ‘luie’ hoekschoppen van Gakpo. Plotseling zei Bruggink: ‘Kenneth, jij nam vroeger ook vaak een cornerbal.’ In de studio praatte men rustig verder, terwijl ik dat woord ‘cornerbal’ aan het verwerken was. Hoe lang had ik het niet gehoord? Meestal schreeuwde je het uit: ‘CORNERBAL’, om alle twijfel weg te nemen. Dat ze niet dachten dat het een achterbal was, of een uitbal, maar dat de bal echt over de achterlijn was gegaan via iemand van de verdedigende partij, dus een cornerbal. Cornerbal is minstens zeventig jaar oud. Uitbal hoor je ook zelden meer. Verslaggevers hebben het over een ingooi, of liever nog zeggen ze ‘inworp’. Cornerbal zeiden we in de tijd dat we ook off side-bal zeiden, of beter nog ‘afseidbal’. De taal aan analistentafels hangt doorgaans aan elkaar van gemeenplaatsen. Dat Bruggink met zijn cornerbal opeens de sfeer van de landjes in Slotermeer en de geur van de velden aan de Velserweg wist op te roepen, nam hem enorm voor me in.

Arnold Bruggink. Beeld Marcel van Dorst/Pro Shots

Een 8 voor Joey Veerman

Grilligheid is het woord dat Veerman past. Soms is het niks, dan weer alles. En dan heeft hij ook de publieke opinie, aangezwengeld door ingehuurde tafelkrachten, soms niet mee. ‘Veerman schijnt een stuk chagrijn te zijn’, hoor je dan. Je zou het karaktermoord kunnen noemen. Donderdagavond was er van chagrijn geen sprake. Veerman maakte twee doelpunten waarvan de tweede het mooist was. Een ingehouden bal met de binnenkant in de verre hoek. Vintage Veerman.

Joey Veerman. Beeld OLAF KRAAK/ANP

