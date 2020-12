Heeft Ajax geen spijt van de verhuur van Danilo aan FC Twente?

Danilo van FC Twente. Beeld BSR Agency

Hoe eindigde Ajax-FC Twente vorig seizoen?

Net voordat de twee ploegen de degens zouden kruisen in de Johan Cruijff Arena werd de competitie stilgelegd. In de week daarvoor had Ajax met 3-1 bij Heerenveen gewonnen. FC Twente verloor in dat weekeinde van Vitesse en eindigde met 27 punten uit 26 duels op de veertiende plaats. Slechts één puntje boven de degradatiezone.

En vergelijk dat eens met dit seizoen?

Een wereld van verschil. FC Twente liep deze zomer leeg. Van de zestien spelers met een aflopende (huur)verbintenis keerde alleen Wout Brama terug. Good old Jan Streuer (69) werd binnengehaald als technisch directeur. Met spelersscout Patrick Busby en trainer Ron Jans stelde Streuer een selectie samen die vrijwel geen cent kostte maar waar ook niemand een cent voor gaf. Na tien wedstrijden staat FC Twente keurig op een vijfde plaats.

Hoe doen de huurlingen van Ajax het?

Verdediger Kik Pierie en spits Danilo hebben beiden een basisplaats. Danilo is met Giorgos Giakoumakis en Steven Berghuis topscorer van de eredivisie met negen treffers. In zijn laatste wedstrijd tegen RKC (2-0 nederlaag) scoorde de Braziliaan echter niet en werd hij gewisseld. Pierie maakte een blunder die leidde tot de 2-0 van RKC.

Heeft Ajax geen spijt van de verhuur van Danilo?

Marc Overmars in elk geval niet. “We vonden Danilo nog niet goed genoeg voor Ajax 1 en te goed voor nog een jaar in Jong Ajax. Bij een club als FC Twente en met een goede trainer als Ron Jans kan hij zich verder ontwikkelen. We hebben geen clausule in het huurcontract opgenomen dat hij niet tegen Ajax mag spelen. We hebben Danilo verhuurd met een reden: hij moet spelen in de eredivisie om een betere spits te worden. Hij zal zich willen laten gelden tegen ons. Moeten wij maar zorgen dat we beter zijn.”

Welk verhaal uit de oude doos komt in de aanloop naar dit duel naar boven?

15 mei 2011, uiteraard. De kampioenswedstrijd tegen FC Twente (3-1) waarin Ajax de derde ster in de wacht sleepte. Maar er zijn ook edities van Ajax-FC Twente waar een rouwrandje aan zit voor de Amsterdammers. Het eeuwfeest van Ajax werd in 2000 ‘gevierd’ tegen FC Twente met een 1-0 nederlaag in de Arena. Beginnend trainer Jan Wouters stapte vervolgens op.

Later zei Wouters: “Ik wist eigenlijk van toeten noch blazen. Ik dacht dat trainer zijn vooral op het veld was. Omgang met pers? Geen idee. Als iemand een vraag stelde, dacht ik: heb je hem weer met zijn vragen.” Er sneuvelden meer Ajaxtrainers na een wedstrijd tegen FC Twente: Co Adriaanse in 2001, hoewel hij het duel met Twente in extremis nog wel met 3-2 won. En Marcel Keizer in 2017, na een bekernederlaag (penalty’s) in Enschede.