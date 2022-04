Heeft Ajax een vormdip of is de rek eruit?

In Branie, de Ajaxpodcast van Het Parool en Ajax Showtime, stellen presentator Menno Pot, Paroolverslaggever Dick Sintenie en Showtime-redacteur Thijs Zwagerman de vraag: die stroefheid, is dat een vormdipje of zit het probleem dieper? Metaalmoeheid? Is de rek eruit bij Ajax?

“Er komen blessures,” zegt Dick Sintenie. “Daardoor speelt Ajax steeds in wisselende bezettingen. Sommige spelers zitten misschien al met het hoofd bij een andere club, zeker de jongens die weinig minuten maken. Maar al met al merk je het wel. En in dit stadium van het seizoen kan de trainer ook niet meer aan iets wezenlijks werken, dus het zal wel een beetje zo blijven.”

Aan de Branietafel wordt FC Groningen - Ajax grondig ontleed. Dat Perr Schuurs en André Onana er niet florissant uitzagen bij het Groningse doelpunt, was duidelijk. Maar wat was er nog meer loos? Waarom stonden Ten Hag en ook Daley Blind zo veel te wijzen? En waarom ging het na rust tactisch veel beter?

Thijs Zwagerman praat ons bij over de eclatante 3-0 winst van Ajax O18 in de ‘mini-Klassieker’ tegen Feyenoord. Welke talenten vielen op? Ook zag hij Mohammed Ihattaren zijn Ajaxdebuut maken, namens Jong Ajax tegen NAC Breda. “Je kon zien dat hij nog steeds wat fitter moet worden,” zegt Zwagerman. “Ik denk niet dat we hem dit seizoen al in Ajax-1 zullen zien.”

Het seizoen gaat de beslissende fase in. Branie volgt op de voet.

Branie is een podcast van Het Parool en Ajax Showtime, gepresenteerd door Menno Pot. Iedere maandag om 12.00 uur is er een nieuwe aflevering. Te beluisteren via iTunes, Spotify en alle bekende podcastkanalen.

Luister hieronder ook eerdere afleveringen van Branie.