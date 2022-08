Hattrick-held Steven Bergwijn en smaakmaker Antony loodsen Ajax ruim langs FC Groningen

Ajacieden vieren de 2-1. Beeld ANP

Nadat Ajax vorige week Fortuna Sittard na rust op de knieën dwong met Brian Brobbey als invaller, besloot Schreuder tegen Groningen met de van Leipzig teruggehaalde spits te beginnen. Daardoor begon Dusan Tadic voor het eerst in twee jaar (Atalanta Bergamo uit: 2-2) als schaduwspits in een 4-3-3-formatie bij Ajax. En dat zal niet voor het laatst geweest zijn.

Het spelen met de vier kanonnen voorop bleek tegen Groningen voor herhaling vatbaar. Ajax had plots twee aanspeelpunten op het front en flanken om van te smullen. Het startschot voor een voetbalshow werd gegeven door Antony, die op rechts onmiddellijk dolde met zijn tegenstander. Een paar minuten later was het raak toen Devyne Rensch op diezelfde flank doorkwam, een afgemeten voorzet in huis had en Steven Bergwijn de bal na een borstaanname in het dak van het doel ramde.

1-1

Het wachten was op de tweede Amsterdamse treffer. Daar kreeg Ajax ook voldoende kansen toe na vlotte combinaties met Brobbey of Tadic als tussenstations, maar tien tellen nadat de zoveelste om zeep werd geholpen, stond het 1-1.

Groningen counterde via Jørgen Strand Larsen, die van Daley Blind de tijd en van Jurriën Timber en Owen Wijndal de baan kreeg om Cyril Ngonge te bedienen. De rechtsbuiten van Groningen kapte Wijndal simpel uit, waarna Timber te laat kwam om de gelijkmaker te verijdelen.

Heel even leek Ajax van de leg, tot Antony het weer op de heupen kreeg. Rensch was bij de nieuwe voorsprong belangrijk met een sprint waarmee hij ruimte creëerde voor Antony om naar binnen te glippen en de bal hard en fraai in de bovenhoek te krullen. De Braziliaanse smaakmaker hielp op slag van rust de marge te vergroten als aangever. Zijn krul werd binnen geknikt door Bergwijn, nadat de vleugelspitsen even daarvoor van flank waren gewisseld (3-1).

Hattrick voor Bergwijn

Bij zijn eredivisiedebuut voor Ajax in de Johan Cruijff Arena greep de recordaankoop zelfs meteen hattrick door na een klein uur spelen de bal in de kruising te duwen. Nog was de ploeg van Schreuder niet uitgeraasd. Brobbey zette halverwege de tweede helft Kenneth Taylor alleen voor het doel. De spelmaker schoof de bal onder Michael Verrips door. Dat Ajax uitliep naar een grote score, hoefde de goalie zich niet aan te rekenen. Hij redde zijn ploeg nog vaak, onder meer bij de volgende fraaie aanval waarbij hij Brobbey zijn doelpunt niet gunde.

Desalniettemin zag Schreuder zijn elftal heel aardig in elkaar vallen. Kind van de rekening? Steven Berghuis. Hij begon, nadat hij tegen PSV en Fortuna voortijdig naar de kant werd gehaald, op de bank tegen Groningen. Ook dat zal vermoedelijk niet voor het laatst zijn. Als invaller pakte Berghuis nog wel zijn doelpuntje mee. Een handsbal maakte de rampmiddag van Isaak Määttä compleet. Vanaf de strafschopstip bepaalde Berghuis de eindstand op 6-1.