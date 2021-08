Nieuws

Hassan schrikt ‘even’ van val maar voelt zich goed voor finale 5000 meter

Sifan Hassan denkt niet dat haar valpartij in de serie van de 1500 meter van invloed zal zijn op haar prestatie in de finale van de 5000 meter van vanmiddag. De favoriete kwam in de laatste ronde ten val en moest zich op de laatste 400 meter flink inspannen om uitschakeling te voorkomen.