Hassan rent na drama op 10.000 meter naar brons op 1500 meter

Sifan Hassan in actie in de finale op de 1500 meter. Beeld ANP

Het is Hassans vijfde medaille op een WK. Ze won eerder goud op de 1500 en 10.000 meter in 2019 in Doha en pakte ook twee keer een bronzen plak op de 5000 meter (in Londen 2017 en Beijing 2015).

Zaterdag viel Hassan in de finale van de 10.000 meter vlak voor de finish en verspeelde daarmee een vrijwel zekere gouden plak. Een dag later kwam ze met een ietwat gehavend lichaam gewoon aan de start van de halve finales van de 1500 meter. Hassan plaatste zich zonder bovenmatige inspanning voor de finale, waarin ze tot op de laatste meters bleef strijden voor een plak.

5000 meter

De topatlete krijgt amper rust, want woensdagavond moet ze alweer de baan in voor de series van de 5000 meter. Ze doet in Boedapest drie afstanden, net als in 2021 in Tokio. Toen voltooide ze als eerste atlete ooit de trilogie 1500, 5000 en 10.000 meter, met twee gouden en een bronzen medaille als winst.

