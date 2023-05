Hartog schoot drie keer in de verre hoek, wat ik maar één keer kon waarnemen

Sportjournalist Henk Spaan recenseert dagelijks spelers, coaches en andere personen in de sportwereld in de rubriek Spaan geeft punten. Reageren? h.spaan@parool.nl

Een 8 voor Jasper Hartog

De warming-up voor de Bekerfinale vierde ik zaterdagmiddag op De Toekomst. Dit is het eerste seizoen na corona dat de watchers, waaronder ik me schaar, weer regelmatig naar de jeugd van Ajax kunnen kijken. Thijs van Ajax Showtime zei dat mensen zoals ik gewoon drié generaties hebben gemist door de pandemie. “Die haal je nooit meer in,” somberde hij. Kon me niks schelen. De zon scheen. Alleen spoten ze af en toe slootwater over ons heen. Het stonk. Tevens had Maurits Hendriks de aanvangstijd van O17 tegen AZ onaangekondigd een uur vervroegd. Bij AZ was een rechtsbenige rechtsbuiten, Hartog, die drie keer in de verre hoek schoot, wat ik maar één keer kon waarnemen. Eindstand 2-3. AZ heeft de jeugdopleiding van het jaar. O18 won daarna met 4-0 van Feyenoord O18. Maurits Hendriks is goed bezig (grapje van de zaak.)

Trainingssessie voorafgaand aan de UEFA Europa League play-off wedstrijd tussen Ajax Amsterdam en FC Union Berlin op sportpark De Toekomst. Beeld Maurice van Steen/ANP

