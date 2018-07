Harry Kane is vandaag de zieligste man op aarde

Hét moment van het halvefinaleduel Kroatië-Engeland was niet het doelpunt van de Kroaat Mario Mandzukic in de 109de minuut.



Het moment was al in de eerste helft te aanschouwen, het was het schot van de Engelse spits Harry ­Kane dat op de paal ging. In de 30ste minuut was dat, bij een 1-0 voorsprong voor de Engelsen.



Kane (geen buitenspel!) alleen voor Subasic. De doelman redt, maar Kane krijgt een herkansing en schiet de bal te lichtzinnig en loeihard op de paal. Iets meer finesse (een subtiel stiftje) en de bal was in het doel gegaan.