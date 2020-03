Hardlopen in coronatijden, zo doe je dat

Beeld Reuters

In het Martin Luther Kingpark is het rond 7.30 uur ‘s ochtends spits. De ene na de andere hardloper loopt via het park naar de Amsteldijk. Sommigen nemen even de tijd voor wat kracht of rek- en strekoefeningen, anderen rennen in cadans door. Ook het Westerpark en het Vondelpark zijn dezer dagen meer hardlopers te spotten dan normaal, vóór de coronacrisis.

“Het is een van de weinige sporten waar je direct mee aan de slag kunt,” zegt Jordy Hindriks, zelf beoefenaar van de sport en sales- en marketingmanager bij Run2Day, een hardloopspeciaalzaak. Net als Bas Stigter, eigenaar van Runnersworld Amsterdamse Bos, heeft hij de omzet zien stijgen.

“We hadden het niet verwacht, maar het is enorm druk in de winkels. Mensen kopen vooral hardloopschoenen. Als je vraagt of ze vaker hebben hardgelopen, is het antwoord vaak ‘nee’. Nu ze thuis werken, alle sportscholen en clubs gesloten zijn en ze toch in beweging willen blijven, is rennen een van de weinige sporten die nog mogelijk is en gemakkelijk op te pakken is.”

Neus legen

Met de stijgende populariteit neemt ook de drukte toe op de aantrekkelijkste hardlooproutes. Maar ook tijdens het buitensporten geldt: houd afstand van elkaar. Volgens het RIVM geldt ook tijdens het hardlopen een minimum van 1,5 meter afstand, al is het volgens Hindriks verstandig om dat ruimer te nemen.

“Je ziet het al gebeuren in parken: mensen rennen met een grotere boog om elkaar heen. Dat is niet onverstandig. Iedereen kent vast ook wel de hardlopers die tussendoor hun neus legen - wat nu helemaal wordt afgeraden - of die veel transpireren.”

Ook is het niet aan te raden in groepen te trainen. Nog beter: ga er alleen op uit en let goed op je omgeving. Wees assertief en kies op tijd om naar de andere weghelft te wijken als je een tegenligger ziet aankomen. Het zijn niet de tijden om rakelings elkaars pad te kruizen. Als je een voorligger wil inhalen, is uitwijken naar de andere kant van de weg eveneens raadzaam.

Rustig opbouwen

Nikita Beukeboom (28) snapt het toegenomen aantal hardlopers wel. “Ik fietste elke dag in totaal tachtig minuten van huis naar werk en terug. Nu ik thuis werk, mis ik dat stukje cardio. Als ik niets doe, ben ik na deze periode moddervet.” Beukeboom die werkt als projectmanager in Amsterdam en al jaren hardloopt, laat zich niet weerhouden door de drukte.

“Vanmorgen rende ik langs het Rijksmuseum, door het Vondelpark naar Zuid, door de Pijp en terug. Ik moedig het aan: buiten sporten. Dat lijkt me alleen maar goed voor je.” Wel is ze nu meer op haar hoede. “Ik blijf niet dicht achter iemand aan rennen die heftig aan het zweten is bijvoorbeeld en ik ren nu niet meer in een groep.”

Wie overigens wil blijven hardlopen, wordt aangeraden niet te hard van stapel te lopen. “Hardlopen is een blessuregevoelige sport,” zegt Stigter. “Vaak beginnen mensen te enthousiast. Het merendeel van de blessures komt door overbelasting. Je moet het rustig opbouwen. Beukeboom: “Anders zit je volgen de week alsnog thuis.”