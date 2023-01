Harde werker John Heitinga moet Ajax in rustiger vaarwater brengen

John Heitinga (39) zit zondag voor het eerst op de bank als interim-trainer bij Ajax. Hij is opvolger van de ontslagen Alfred Schreuder. Heitinga, oud-speler van de club, was sinds anderhalf jaar trainer van Jong Ajax. ‘Ik bewandel het pad van de geleidelijkheid.’

Vrijdag werd zijn aanstelling aangekondigd, zondag zit hij op de bank bij de wedstrijd tegen Excelsior op Woudestein. Leuk detail: zijn debuut als speler van Ajax maakte Heitinga ook in Rotterdam, in 2001. Hij viel in tegen Feyenoord, in De Kuip, 17 jaar pas. Ajax won de Klassieker met 2-1. In zijn loopbaan diende hij later clubs als Atlético Madrid en Everton. De verdediger keerde in juni 2015 terug naar Ajax, maar dat werd vanwege een onwillige knie geen succes.

Zijn ambitie als trainer stak Heitinga nooit onder stoelen of banken. Hij haalde de hoogste diploma’s, TC1 en Pro Licence. Als onderdeel van de studie liep hij mee met hoofdtrainer Erik ten Hag bij Ajax 1. Daarbij trainde Heitinga vier jaar het hoogste jeugdteam van Ajax, alvorens hij Jong Ajax in 2021 onder zijn hoede kreeg. “Ik bewandel het pad van de geleidelijkheid. Ajax heeft een traject voor mij uitgestippeld. Daar ben ik blij mee en misschien leidt dat ooit naar Ajax 1. De club kent mijn ambities.”

Die stap naar het eerste elftal maakt hij sneller dan verwacht. Ajax speelde donderdag gelijk tegen Volendam (1-1) en zette daarmee de slechtste reeks in 58 jaar neer, door zeven duels op rij in de eredivisie niet te winnen. Na dat duel kreeg trainer Schreuder zijn congé. Heitinga moet de club nu uit de crisis loodsen, al is de directie op zoek naar een ervaren trainer die voor de lange termijn wordt aangesteld.

Het is echter geen ideaal moment om in te stappen: Ajax staat op de vijfde plaats. De titel is ver uit zicht, koploper Feyenoord heeft een voorsprong van zeven punten.

Het voordeel van Heitinga als interim-trainer is dat hij de club goed kent, en zeker de jonge spelers met wie hij al heeft gewerkt, zoals Jurriën Timber, Brian Brobbey, Kenneth Taylor, Youri Regeer en Kian Fitz-Jim. Met Davy Klaassen heeft hij zelf nog gespeeld.

Op zijn plek bij de beloften

“Sommige talenten hebben een extra zetje nodig,” zei Heitinga in een interview met deze krant. “Dat zetje moeten wij ze geven. Het niveau van het eerste elftal is omhoog gegaan. De ambitie van de jongste generatie voetballers is vaak groter dan hun ontwikkeling. Wat wij de spelers voorhouden: hard werken. Discipline en herhaling levert resultaat. Tegen spelers zeg ik: maak afspraken met jezelf over wat je wilt en hoe je dat wilt. Als je die niet nakomt, kun je maar één iemand de schuld geven. Als je naar het niveau van het eerste elftal wilt groeien, moet je een buitencategorie speler zijn: technisch, fysiek, cognitief.”

In zijn eerste seizoen eindigde Heitinga als zevende in de eerste divisie. Dit seizoen heeft zijn team – sterk verjongd – het zwaar. Vóór de wedstrijd tegen Helmond Sport van vrijdagavond – waar Heitinga al niet meer bij was – stond Jong Ajax vijftiende.

Heitinga voelde zich zeer op zijn plek bij het beloftenelftal. “Mijn intrinsieke motivatie is groot, dat was zo als voetballer, dat is nu zo als trainer. Met de weg die ik volg begin ik weer helemaal onder aan de berg. Ik praat veel met mensen binnen de club, maar ook daarbuiten, over hun ervaringen, zoals Mark van Bommel, Frank Rijkaard, Frank de Boer. En ik denk ook geregeld terug aan trainers onder wie ik heb gewerkt: David Moyes, Roberto Martínez, Louis van Gaal, met zijn discipline en structuur. Ik probeer dit vak echt zo goed mogelijk in mijn vingers te krijgen.”

