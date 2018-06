Harde kern Ajaxsupporters bedreigt Justin Kluivert

De harde kern van Ajaxfans hoopt dat de bij de club opgeleide jongeling zijn 'nek of poten breekt' in de Italiaanse hoofdstad en belooft dat hij bij een eventuele terugkeer in de Johan Cruijff Arena een 'ouderwetse Amsterdamse straatklinkerwegen over zijn flikker' heen krijgt. Die bedreiging wordt niet nader verklaard, maar laat tegelijkertijd weinig aan de verbeelding over.



Directeur Fabian Nagtzaam van de Supportersvereniging Ajax - de F-side is daar niet bij aangesloten - laat desgevraagd weten niet te reageren op dergelijke teksten.



Sfeer

Vrijdag werd bekend dat Kluivert een contract voor vijf jaar heeft getekend bij AS Roma. Ajax ontvangt daar meer dan 17 miljoen euro voor. Een bedrag dat door bonussen nog kan oplopen tot bijna 23 miljoen euro.



Kort voor zijn vertrek had Kluivert aangegeven dat de sfeer in de slectie van Ajax er niet best op was geworden na twee trainerswisselingen in één jaar tijd. "Het voelt onstabiel. In het begin van het seizoen was het team heel hecht. Dat is niet meer zo. De overtuiging is weg, terwijl jongens mooie aanbiedingen krijgen van andere clubs."