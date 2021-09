Hans Werdekker: ‘Tegen Sporting lagen we er in de eerste ronde uit’

Ronald de Boer, Wim Jonk, Marciano Vink en Hans Werdekker (vlnr) tijdens de training in het Bingostadion in Lissabon in 1988.. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Laatbloeier

“Op mijn zestiende haalde Barry Hughes mij naar HFC Haarlem, maar ik was er helemaal niet klaar voor. Fysiek niet, mentaal niet. Zelfs niet voor het tweede elftal. Ik was een jongetje. Ik ging terug naar de amateurs, voetbalde voor EDO en ik was aanvoerder van het Nederlands amateurelftal. Piet de Visser had me daarin een paar keer zien spelen. Hij haalde me naar Willem II, dat net was gepromoveerd naar de eredivisie. Op mijn 26ste werd ik alsnog prof. Dat kun je je nu niet meer voorstellen. Ik was een laatbloeier.”

Kurt Linder

“We hadden een geweldig elftal bij Willem II, we werden vierde. Ik won de zilveren schoen, werd tweede achter voetballer van het jaar Gerald Vanenburg. Later hoorde ik via via dat Rinus Michels mij mee had willen nemen naar het EK, maar dat Willem II daar een stokje voor had gestoken omdat we met de club nacompetitie moesten spelen.”

“Na dat jaar stond Ajax op de stoep. Johan Cruijff zag in mij de opvolger van Ronald Spelbos. Maar Cruijff heb ik niet meegemaakt. Hij werd in januari 1988 ontslagen bij Ajax. Kurt Linder was zijn opvolger. Die was al vier jaar gestopt, had als fysio gewerkt in Zwitserland en maakte zijn comeback.”

“Linder snapte er geen klote van. Hij ging 4-4-2 spelen terwijl hij beschikte over vleugelspelers als John van ’t Schip, Rob Witschge en een groot talent als Bryan Roy. Ik speelde wel onder Linder, maar de resultaten waren slecht. We vlogen in de eerste ronde uit de Uefa Cup. In de eredivisie stonden we zesde. Na acht wedstrijden werd Linder ontslagen.”

Sporting Portugal

“In de uitwedstrijd stond ik in de basis. Geweldige entourage, 70.000 man op de tribunes, een lichtshow vooraf. De scheids was aardig onder de indruk denk ik, want die gaf twee dubieuze penalty’s. We verloren met 4-2.

“Ik had niet echt last van de spanning. Als de bal eenmaal rolt, merk je niks meer van wat er om je heen gebeurt. Maar de druk is natuurlijk wel groot bij Ajax. En bij elke foute pass wordt die druk groter. Ik heb het daar met Ronald Spelbos en Jan Wouters over gehad: zij hadden vier jaar ervaring opgedaan bij AZ en FC Utrecht en stonden niet meteen in de basis bij Ajax. Ik kwam zo, hop, van de amateurs, na een jaartje Willem II in Ajax 1. Het was beter geweest als ze mij voorzichtiger hadden gebracht. Ik denk dat Cruijff dat ook met mij van plan was.”

“In de return tegen Sporting zat ik op de bank. Ik kwam er tegen het eind nog wel in als stormram. Ik was groot en kopsterk. Maar het leverde niks op. We verloren met 2-1.”

Jan Wouters

“Jan was keihard. Hij kon je verrot schelden en na de training legde hij dan weer een arm om je schouder. In het begin had ik er moeite mee. Ik kwam van Willem II, waar ik semi-prof was. Als we daar wonnen, gingen we met z’n allen de stad in. Ajax was werk. Niet mogen maar móeten, een heel andere cultuur. Sommige spelers gingen aan die scheldpartijen onderdoor. Peter Larsson raakte op een gegeven moment geen bal meer als Jan Wouters in het veld stond.”

“Ik kon goed met Jan overweg. Het was gewoon zijn drang. De jonkies bij Ajax lachten erom. Ik weet nog goed op een training dat Frank de Boer een bal tussen de benen van Wouters doorspeelde. Wouters vloog achter hem aan en zaagde De Boer doormidden. Niemand zei wat. Tien minuten later: Bam! De 18-jarige Boer haalde even zijn gram op Wouters met een snoeiharde tackle. Jan stond op, liep langs mij heen en mompelde: die komt er wel.”

Kicker

“Ik ben na dat jaar Ajax teruggegaan naar Willem II en heb daarna nog voor RKC gevoetbald. Ik prijs me gelukkig met het feit dat ik negen jaar profvoetbal heb gespeeld. Toen ik was gestopt belde de VVCS, de spelersvakbond. Die meldde dat de National Football League een Europese competitie wilde beginnen en dat ze bekende ex-voetbalprofs zochten die als kicker wilden fungeren bij de American footballteams. Heb ik een jaar gedaan, bij de Amsterdam Admirals. Prachtige ervaring. Die sport was toen al heel professioneel. Elke training werd gefilmd, alles werd gemeten, tegenstanders geanalyseerd. In het voetbal werd daar toen, midden jaren negentig, nog schamper over gedaan, maar inmiddels is het de normaalste zaak van de wereld.”

Zaakwaarnemer

“Ik doe niks meer in het voetbal. Ik ben trainer geweest in het amateurvoetbal, maar daar ben ik te fanatiek voor. Stonden we bovenaan, moesten we tegen de directe concurrent spelen, was er vijf man op wintersport. Zaakwaarnemen heb ik ook geprobeerd, maar dat is zo’n vuige wereld. Ik stuitte op maffiapraktijken, daar lag ik ’s nachts echt wakker van. Ik heb op mijn vijftigste mijn oude vak weer opgepakt: timmerman. En tegenwoordig ben ik projectleider bij een bedrijf dat in renovaties doet.”

Erik ten Hag

“Ik heb een goede band met Erik opgebouwd in mijn tijd bij RKC. Hij heeft een poosje bij me ingewoond. Hij kwam als jonge speler van Twente naar RKC en sliep in een hotel. Het was snikheet, hij deed geen oog dicht en ik hoorde hem klagen. Hij was een broekie van een jaar of 20 en voor het eerst van huis. Ik had wel medelijden met hem. Ik zei: je mag bij mijn vrouw en mij in Oisterwijk wonen totdat je wat gevonden hebt. Hij is drie maanden gebleven. Erik was toen al heel serieus, maar nog niet zo eigenwijs. Een mooie vent, we hebben altijd contact gehouden.”