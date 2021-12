Handbalsters zien titelprolongatie op WK in rook opgaan na verlies tegen angstgegner Noorwegen

Laura van der Heijden en Danick Snelder in actie tegen Henny Reistad van Noorwegen. Beeld ANP

Nederland en Noorwegen moesten gisteren onderling uitvechten wie mee mocht naar de laatste acht.Een gelijkspel was genoeg geweest voor Oranje om de kwartfinale te bereiken – maar op een gelijkspel spelen in handbal, dat is bijna niet te doen. Zweden, de andere grootmacht in de spannendste poule van dit WK, had zich gisteren eerder op de dag al geplaatst door Roemenië af te schudden (34-30).

Noorwegen stond onder druk. De ploeg van bondscoach Thorir Hergeirsson had de winst tegen Zweden in de slotminuut verprutst: de twee landen speelden zaterdag in een thriller gelijk (30-30). Maar Noorwegen is vanwege zijn snelle spel ook met afstand de meest gevreesde tegenstander van Oranje, dat in de laatste zeven jaar maar één keer van de Scandinavische grootmacht won. Alleen tijdens het WK van Kumamoto (2019) mocht Nederland, de latere wereldkampioen, juichen (30-28).

Ruim een week voor de start van het WK werd Nederland in Bergen nog aan flarden gespeeld door Noorwegen (36-21). Aan dat duel wenste interim-bondscoach Monique Tijsterman in Spanje niet meer herinnerd te worden. “Dat was een oefenwedstrijd, helemaal niet belangrijk. Ik ben ervan overtuigd dat die wedstrijd in de koppies van de meiden geen rol meer speelt.”

Oranje moest de jacht openen met de jonge opbouwsters Dione Housheer en Larissa Nüsser. De ouderen Laura van der Heijden en Estavana Polman waren verre van topfit en vermoeid, zij vervulden tijdens dit toernooi niet de gehoopte hoofdrollen.

Emmanuel Mayonnade

De wedstrijd verliep als een wervelwind, afgewerkt in een moordend tempo. Waarin Nederland in de eerste helft een riante voorsprong (12-6) verspeelde, ook omdat Tijsterman onmogelijk de hele wedstrijd met haar basisteam kon afmaken en Noorwegen met Silje Solberg een sterke tweede keepster inbracht. Noorwegen ging in de tweede helft erop en erover, een schade van vier treffers (21-25) kon Oranje niet meer herstellen. Ondanks het meesterlijke optreden van Inger Smits, die bij nagenoeg alle treffers in de slotfase betrokken was.

Oranje was een doelpunt van een gelijkspel af toen uitgerekend Smits miste en Nora Mörk aan de overkant scoorde in een ondertalsituatie. De Limburgse spelmaker raakte bij de laatste poging, na een knappe interceptie, ongelukkig de paal. De Noorse keepster Solberg besliste daarna het duel met een treffer vanaf eigen helft.

Danick Snelder, aanvoerster van Oranje, vond dat haar ploeg te veel doelpunten had geïncasseerd tegen Noorwegen. “We hadden een goed plan en dat hebben we deels goed uitgevoerd. We begonnen goed en stopten veel energie in de wedstrijd.” Daarna was het over. “Vooral in de tweede helft was er bijna nooit een aanval van Noorwegen die zonder doelpunt eindigde. En dat kost veel energie en dan kun je haast niet winnen. In de tweede helft hebben we het in de dekking weggegeven.”

Met de voorzichtige wisseling van de wacht nam interim-bondscoach Tijsterman een voorschot op de toekomst. Voor het aanstaande EK van volgend jaar is Oranje al bijna geplaatst, aan de horizon lonkt een WK in eigen land (2025). Grote vraag is of de coach, die in Spanje debuteerde tijdens een groot toernooi, daar zelf bij mag zijn. Tijsterman kreeg van handbalverbond NHV na het vertrek van Emmanuel Mayonnade na de Olympische Spelen een half jaar de tijd om zich te onderscheiden. Met gewaagde keuzes – al dan niet noodgedwongen – heeft zij aan die verwachting voldaan.