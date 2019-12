Handbalsters Oranje wereldkampioen na winst op Spanje

Lois Abbingh in actie tijdens de finale wedstrijd tegen Spanje op het WK handbal in Japan. Beeld ANP

Van ruime achterstand naar overtuigende voorsprong en vervolgens weer naar een gelijkstand in de laatste minuut van de wedstrijd. Niks was saai aan het treffen tussen beide ploegen die nooit eerder de mondiale titel wonnen en als outsider de finale ingingen. Een cruciale rode kaart aan Spaanse zijde zorgde dat Lois Abbingh in de laatste paar seconden van de finalestrijd de winst binnenschoot met een penalty. Nadat keepster Tess Wester vlak daarvoor voor een geweldige redding zorgde.

Vervolgens kwamen de tranen en het juichen. Het leek vooraf bijna onmogelijk. Een compleet nieuwe staf na het vertrek van bondscoach Helle Thomsen, een klein jaar geleden. Het stoppen van grootheden als Nycke Groot en Yvette Broch bij het nationaal team, waardoor de ploeg sterk verjongde naar een gemiddelde leeftijd van 23,6 jaar. “We moeten wedstrijd voor wedstrijd kijken,” zei Estavana Polman op voorhand. De speelster houdt niet van clichés, maar er zat tijdens dit WK niets anders op, vond zij. Mede door een nadelige loting voor Nederland.

De weg naar deze finale was hobbelig. Met grote overwinningen – met de winst op angstgegner Noorwegen voor het eerst in twintig jaar als ultieme hoogtepunt – en flinke nederlagen, zoals tegen Duitsland en Slovenië. De plek in de halve finale was mede te danken aan het presteren van andere teams. “Net een achtbaan,” zei Polman nog halverwege het toernooi. “In één keer in de wolken en dan flikker je er zo vanaf. En diep ook. Maar goed, we kunnen weer helemaal in de wolken komen. Dat alles weer top, perfect en hallelujah is.”

Zondag werd het hallelujah. In een wedstrijd waar Nederland in het eerste deel van de eerste helft het onderliggende team is, door zenuwachtig en slordig spel. Maar vervolgens de leiding wordt gepakt en Nederland mede dankzij goed verdedigend werk en vlekkeloos lopende aanvallen met 13-16 de rust ingaat.