Handbalster Estavana Polman beleeft een wederopstanding in Roemenië: ‘Je krijgt hier echt op je kloten als je het niet goed doet’

Na twee zware knieblessures en een overstap van het onderkoelde Denemarken naar heksenketel Roemenië, vliegt handbalster Estavana Polman (30) eindelijk weer onbevreesd over het veld. ‘Ik heb een manier gevonden om weer de beste versie van mezelf te zijn.’

Ja, grijnst ze instemmend. Haar stap naar Roemenië moest ze even uitleggen aan vrienden en bekenden. Alsof ze naar oorlogsgebied verhuisde, leek het soms wel uit de reacties die ze kreeg. Natuurlijk kende Estavana Polman, die jaren tevreden in het aangeharkte Denemarken speelde, de negatieve verhalen van andere speelsters over het sportleven in het chaotische Roemenië. “Maar dat is niet mijn verhaal. Ik wilde het zelf zien, zelf ervaren. En ik moet zeggen: ik ben er geweldig ontvangen en zit er helemaal op mijn plek. Ik heb het er prima naar mijn zin.”

Afgelopen week was ze even terug in Nederland voor oefeninterlands. Op een rondvaartboot in Rotterdam – eind 2025 decor van de WK-finale – praat Polman honderduit over haar nieuwe leven in Boekarest, waar ze weer schittert, voor topclub Rapid Bucuresti. “Mensen vragen: wat doe je daar? Terwijl het een geweldige stad is. En de sfeer in de hal is ook geweldig, zoiets heb ik echt nog nooit meegemaakt. Die fans daar, niet normaal, wat een beleving... Ja, dan vlieg ik over het veld. Ik zou zeggen, kom gewoon een keertje kijken om alleen dat al te ervaren.’’

Rafael van der Vaart

Na jaren in het onderkoelde Denemarken, speelt Polman nu in een heksenketel vol met 7000 gepassioneerde handbaltifosi. “Staan ze daar zonder shirt te zingen. Of als je verliest, staan ze je op te wachten bij de trainingshal. Ik houd daar wel van, hoor. Zijn we in Denemarken en Nederland niet gewend. Kippenvel krijg ik ervan. Is toch mooi om dit nog mee te pikken aan het einde van mijn carrière.”

Een logistieke puzzel was het wel, om de stap te maken. Ze woonde samen in Denemarken met haar vriend Rafael van der Vaart, hun vijfjarige dochter Jesslyn en Van der Vaarts zoon Damian. Moeder en dochter wonen nu in Boekarest, Van der Vaart woont nog een paar maanden in Denemarken, waar zijn zoon, een groot voetbaltalent, nog onder contract staat.

“Toen deze kans kwam, zei Raf ook: gewoon gaan, een paar maanden zonder elkaar overleven we wel. Straks komt hij ook naar Boekarest. En zijn nicht is al met mij mee. Die kleine zit op de internationale school, dus alles is prima geregeld. Ik heb een mooi leven zo. Rust in mijn hoofd. Ik wist vooraf dat het anders ging worden dan in Denemarken, maar daar stel je je op in.”

Beter je best doen

Na alles wat er in Denemarken is gebeurd, voelde vertrekken ook goed. De blessures, maar ook het arbeidsconflict bij Esbjerg, hakten er flink in. Ze vond even kort onderdak bij Nykobing Falster, op drie uur rijden van Esbjerg, maar had een clausule in haar contract om te kunnen vertrekken bij een buitenkansje. En die kans kwam met de Roemeense Champions League-club. “Je gaat nadenken, het is toch weer een club op het hoogste niveau. En weg uit Denemarken, waar ik ook wel klaar mee was na alles wat er was gebeurd. Een nieuwe stap, een nieuwe plek, en dat bevalt me heel goed.”

Onder de Deense coach Kim Rasmussen geniet ze veel vertrouwen. Bovendien staat de sportmentaliteit in Zuidoost-Europa haar wel aan. “Je krijgt er echt op je kloten als je het niet goed doet. Staat de grote baas je even toe te spreken: wanneer we eens wat beter ons best gaan doen. Ja, daar houd ik wel van. Dan denk ik: tja, we waren ook poepslecht. Dan snap ik het wel dat de baas even binnen komt lopen.”

Na bijna vijftien jaar tophandbal in Nederland en Denemarken, is de wereldkampioen van 2019 bewust uit haar comfortzone gestapt. Ze zette een krabbel, pakte haastig twee tassen, en omarmde het grote avontuur. Een schot in de roos, vooralsnog. De kwartfinale van de Champions League is bereikt, Polman werd laatst opgenomen in het team van de maand, als een van de beste speelsters. Op haar dertigste vliegt ze weer als vanouds door de zaal, na twee slepende knieblessures waarbij ze haar kruisband afscheurde.

Trauma

Belemmering voelt ze niet meer, ook de angst om vrij te bewegen is weg. “Natuurlijk, die knie wordt nooit meer hetzelfde als vijf jaar geleden. Maar ik voel me weer vrij en dat heeft toch wel wat tijd nodig gehad. Je hebt toch een trauma, ik heb twee keer dezelfde blessure opgelopen met een beweging die ik honderdduizend keer moet maken.”

“Ik heb er zelf nooit aan getwijfeld dat het wel weer goed zou komen, ook omdat ik in trainingen zag hoe het ging. Maar op een gegeven moment moet je ook besluiten: fuck it, ik doe het ook gewoon in wedstrijden weer. En dan zie je al snel: het is oké, ik leef nog. Ik denk dat die angst er nu wel uit is. Fijn dat ik het weer durf te laten zien, want ik ben een publieksspeler. Daar ga ik goed op.’’

Beste van de wereld geweest, vierde op de Spelen, smaakmaker vaak, uitblinker. Diezelfde speelster stuurde laatst haar moeder Winniefred een appje na een geslaagde wedstrijd: ‘Mam, ik kan het nog.’ Dat besef is een tijdje weggeweest, geeft ze toe. De twijfel bleef in haar hoofd, door al dat vechten tegen blessureleed.

Oude niveau

“Ik heb weer een manier gevonden om de beste versie van mezelf te zijn. En nu moet ik dat volhouden. Ik denk dat ik weer een beetje de Estavana van voor mijn blessures ben. Misschien nog wel beter, straks. Ik voel me fijn, ben er echt weer. Daar is dat nieuwe respect op een nieuwe plek wel fijn voor, dat betaalt zich uit.”

Na dit seizoen heeft ze nog een contract voor één jaar in Boekarest, waar ze opnieuw met haar vaste nummer 79 speelt. Zolang ze het spel leuk blijft vinden en het lijf heel blijft, gaat ze door. Dromend over de Spelen (‘als ik maar fit blijf’) en over WK-goud in december 2025 in Ahoy (‘dan gooi ik meteen mijn schoenen weg’) in eigen land. “Maar nu ben ik vooral blij dat ik weer kan genieten van handbal. Dat ik die hal in kom en weer denk: jezus, wat een mooi spelletje.”