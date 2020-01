Handballers uitgeschakeld op EK na nederlaag tegen Spanje

De Nederlandse handballers konden op het EK niet voor een stunt zorgen tegen Spanje. Beeld AFP

De handbalmannen kunnen niettemin met opgeheven hoofd naar huis. Het team speelde in het Noorse Trondheim naar beste kunnen en sommige spelers, onder wie Kay Smits, Luc Steins en Jeffrey Boomhouwer, haalden een absoluut topniveau. Het was niet genoeg om zich te kunnen meten met de Europese toplanden.

Oranje verloor de eerste groepswedstrijd van Duitsland met 34-23 en beleefde daarna een primeur met hun eerste EK-zege ooit door Letland met 32-24 te verslaan. Een mirakel had de ploeg een ronde verder kunnen brengen, maar winnen met meer dan tien doelpunten verschil van Spanje was bij voorbaat een utopie.

Vliegende worp achterlangs

Dat bleek tijdens de wedstrijd in het Noorse Trondheim. Spanje was op alle fronten beter. Met name de robuuste Jorge Maqueda was nauwelijks af te stoppen. Verbeten probeerde Nederland bij te benen en de achterstand van 17-13 bij de rust was alleszins acceptabel. Boomhouwer gaf zijn goede optreden op slag van rust glans met een fraaie goal via een zogeheten vliegende worp achterlangs.

In de tweede helft kreeg Spanje wel volledige controle over het duel en moest Nederland het hebben van sporadische oprispingen. Het krachtsverschil kwam tot uiting op het scorebord, waarop te zien was dat de Zuid-Europeanen geleidelijk aan hun voorsprong uitbouwden en uiteindelijk met elf doelpunten verschil wonnen. Smits was opnieuw topschutter aan Nederlandse zijde met acht treffers.

“We hadden ons deze wedstrijd toch iets anders voorgesteld,” zei Boomhouwer na afloop op Ziggo Sport. “We wilden scherper beginnen en zelfs op voorsprong komen, maar we toonden denk ik toch te veel respect. Het verschil in klasse was ook te groot. Toch hebben we mooie dingen laten zien en die kunnen we meenemen in onze rugzak.”