Han Urbanus (1927-2021): pionier van het honkbal

Han Urbanus bereikt het eerste honk. Beeld ANP

Han Urbanus werd in 1927 geboren in Rotterdam, maar hij verhuisde op 7-jarige leeftijd naar Amsterdam. Toen Urbanus elf jaar was, ging hij met zijn oudere broer mee naar een training van honkbalclub OVVO in Amsterdam-Oost. Hij trok een honkbalhandschoen aan en gooide een paar ballen. De liefde voor honkbal was geboren.

Urbanus bleek een uitstekende werper. Hij debuteerde op 19-jarige leeftijd op het hoogste niveau en hij werd tussen 1949 en 1953 vijf keer op rij landskampioen. OVVO was de eerste club in de Nederlandse honkbalcompetitie die dat lukte.

New York

De prestaties van Urbanus bleven niet onopgemerkt. In 1952 werd hij als eerste Europese honkballer uitgenodigd voor een professioneel trainingskamp van de New York Giants in Amerika. “Ik vraag me alleen af of ik mee zal kunnen komen op het niveau,” zei Urbanus destijds in Het Parool.

Die angst bleek niet ongegrond. Urbanus kreeg, nadat hij zijn eerste bal had gegooid, meteen de wind van voren. Volgens de Amerikaanse coaches was zijn techniek niet goed.

Han Urbanus in het tenue van de Giants. Beeld prive

Urbanus liet zich door de kritiek niet van de wijs brengen. Hij ging aan de slag met de opmerkingen over zijn gooien. In eerste instantie was hij de controle over zijn worpen volledig kwijt, maar na weken flink oefenen kreeg Urbanus de ballen weer waar hij ze hebben wilde.

Dat moeten de andere werpers in Nederland ook gaan doen, dacht hij. Urbanus gaf zijn ogen daarom goed de kost tijdens het trainingskamp. Hij noteerde alles wat hij zag en hoorde in zijn dagboek. Daarnaast nam hij, toen hij terug naar Nederland ging, een instructiefilm en een karrevracht aan foto’s mee.

Auto met chauffeur

Urbanus werd, toen hij terug was in Nederland, door honkbalclubs uit het hele land uitgenodigd zijn kennis te delen. Hij deed dat graag, want hij werd als een ster behandeld en kreeg zelfs een auto met chauffeur.

Een jaar later mocht hij weer op trainingskamp in Amerika en hij kreeg ook een aanbieding prof te worden. Urbanus besloot echter terug te keren naar Amsterdam. Hij was namelijk net getrouwd.

Urbanus met de ploeg van OVVO. Beeld prive

Zijn tweede bezoek aan Amerika leverde wel iets moois op. Gekleed in Giants-kleding toerde hij in het gezelschap van de toen bekende filmster Jane Wyre met een trein door de staat New York om geld in te zamelen voor de slachtoffers van de Watersnoodramp in Zeeland. Hij haalde 10.000 dollar op. Er was slechts een minpunt tijdens de treinreis. Bij elke stop werd het Wilhelmus gespeeld. “Ik kreeg er op het laatst de zenuwen van,” aldus Urbanus.

Prestaties

Dat Urbanus in Nederland bleef, bleek goed nieuws voor het Nederlands team. Oranje debuteerde in 1956 bij het EK en werd meteen Europees kampioen. De zes daaropvolgende Europese titels waren ook voor Oranje. Urbanus zou in totaal 24 jaar bij OVVO spelen en maakte 12 jaar deel uit van het Nederlands team. Hij werd vijf keer uitgeroepen tot beste werper in de hoofdklasse, drie keer tot meest waardevolle speler en één keer tot beste slagman. In 1984 werd Urbanus opgenomen in de Hall of Fame van de Nederlandse honkbalbond.

Han Urbanus met zoon Charles (l) en kleinzoon Nick. Beeld prive

De honkbalgenen zitten in de familie Urbanus. Ook zijn zoon Charles en zijn kleinzoon Nick werden Europees kampioen honkbal. Han Urbanus vond het prachtig dat drie generaties van zijn familie dat hebben bereikt en helemaal omdat geen enkele andere sportieve familie in Nederland dat in welke sport dan ook was gelukt.

“Ik ben trots dat de familie in staat is geweest om de zaken voort te zetten waar ik eigenlijk mee begonnen ben,” zei hij enkele jaren geleden in een interview met de NOS. “Ik ben niet voor niets naar Amerika geweest.”