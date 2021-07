Hamilton wint Grote Prijs van Groot-Brittannië, Verstappen valt al vroeg uit

Verstappen eindigt een minuut na start in de bandenstapel. Beeld AP

De Britse Hamilton mag de Grote Prijs van Groot-Brittannië op zijn naam zetten. Hij won de race, ondanks de tijdstraf die hij kreeg voor het veroorzaken van een crash met Max Verstappen, die door die botsing moest opgeven. De Monegaskische Charles Leclerc eindigde op de tweede plek, de Finse Valtteri Bottas werd derde.

Verstappen behoudt de leiding in de stand om het wereldkampioenschap, maar zijn voorsprong op Hamilton is van 33 tot 8 punten geslonken. Daar kan op 1 augustus weer verandering in komen; dan is de volgende wedstrijd in Hongarije.

Verstappen kwam na de crash - die een minuut na start plaatsvond- ogenschijnlijk ongedeerd uit zijn auto. Hij stapte uit voorzorg in een ambulance voor medisch onderzoek. De race werd na het incident stilgelegd en ongeveer een halfuur later hervat, zonder Verstappen en met Hamilton, die tien seconden tijdstraf kreeg.

Schuld

Hamilton lag achter Verstappen toen hij in de bocht met zijn voorbanden de achterband van de Nederlander raakte. Red Bull-teambaas Christian Horner heeft de wedstrijdleiding laten weten dat wat hem betreft ‘Hamilton de volledige schuld heeft aan de botsing’.

Horner zei blij te zijn dat Verstappen ogenschijnlijk ongedeerd is. De auto van de Nederlander kwam hard zijwaarts in de bandenstapel terecht. “Het belangrijkste is dat Max op eigen kracht het medisch centrum kon binnenlopen voor een medische check”, zei hij in een eerste reactie.

Hamilton zelf wilde na de race geen schuld bekennen. “Het begin was agressief van beide kanten, maar volgens mij zat ik naast Max in de bocht. Het was moeilijke race, maar dankzij het publiek en geweldig teamwork hebben we gewonnen.” Hij noemt zijn winst een droom die werkelijkheid is geworden.