Hamilton maakt einde aan lange stilte en gaat door in Formule 1

Lewis Hamilton. Beeld AP

Hamilton (37) doorbrak vrijdag eindelijk zijn stilzwijgen bij de presentatie van de W13, de nieuwe bolide van Mercedes. “Ik heb nooit gezegd dat ik stop, ik hou van wat ik doe. Maar het was een moeilijke periode,” aldus Hamilton. “Ik moest een stapje terugdoen en heb toen een geweldige tijd gehad met mijn familie. Op een bepaald moment heb ik besloten dat ik komend seizoen weer ga aanvallen. Het belooft een opwindend jaar te worden.”

Gedesillusioneerd

De zevenvoudig wereldkampioen was gedesillusioneerd na de bizarre ontknoping in de laatste grand prix van 2021. Lang zag het ernaar uit dat Hamilton in Abu Dhabi zijn achtste wereldtitel zou grijpen. Hij lag riant aan de leiding, totdat vijf ronden voor het einde Nicholas Latifi crashte. De safetycar kwam de baan op en de wedstrijdleiding besloot de achterblijvers die tussen Hamilton en Verstappen reden ertussenuit te halen. Met nog één ronde te gaan werd de race weer vrijgegeven en in de slotronde slaagde Verstappen er op verse banden in Hamilton te passeren.

Verstappen veroverde zodoende als eerste Nederlander de wereldtitel en liet Hamilton verontwaardigd en ontdaan achter. Teambaas Toto Wolff zei in de media dat hij zelfs twijfelde of Hamilton wel wilde doorgaan in de Formule 1.

‘Wereldtitel op het laatst ontnomen’

Opvallend was de lange stilte van de Brit op social media. Hamilton, doorgaans bijna dagelijks actief met berichten, foto’s en filmpjes, verstuurde wekenlang helemaal niets en voedde daarmee de speculaties dat hij klaar was met de koningsklasse. “Lewis zwijgt omdat hij geen woorden heeft voor het onrecht dat hem is aangedaan,” gaf Wolff later als verklaring. “Hij had de wereldtitel binnen, tot die laatste ronde. Toen werd hem van de ene op de andere seconde die titel ontnomen.”

Heel voorzichtig sijpelde deze maand door dat Hamilton toch zou terugkeren, maar dat gebeurde zonder veel omhaal van woorden. Het beste bewijs leverde de coureur op 5 februari met een korte tweet: “Ik was weg, maar nu ben ik terug.” (ANP)