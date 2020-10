Hamilton grijpt recordzege in stijl, Verstappen derde in Portugal

Lewis Hamilton bereikte als eerste de finish tijdens de Portugese Grand Prix. Beeld AFP

De Brit is nu de Duitse autosportlegende Michael Schumacher gepasseerd als coureur met de meeste overwinningen in de koningsklasse van de autosport.

Max Verstappen overleefde een chaotische eerste ronde op het Autodromo do Algarve, het circuit van Portimão waar de Formule 1 voor het eerst te gast was. Hij zakte na onder meer een touché met de Mexicaan Sergio Pérez weg naar de vijfde plaats, maar de coureur van Red Bull wist zich te herstellen en reed alsnog naar de derde plaats. Hij kon de Mercedessen in het geheel niet bijhouden. Niet alleen Hamilton finishte ver voor hem, ook de Fin Valtteri Bottas bleef hem ruim voor.

Hamilton liep nog verder uit in het kampioenschap. Met nog vijf races te gaan kan hem zijn zevende wereldtitel nauwelijks nog ontgaan.