Halve finale vooral wedstrijd tussen stilisten in de spits

Voor het eerst sinds 2014 staat Ajax in de finale van de KNVB-beker. De halve finale tussen de twee rivalen was woensdagavond in De Kuip vooral een wedstrijd tussen twee stilisten in de spits: Robin van Persie versus Dusan Tadic.



Was hun aandeel in het spel groot?

Dat van Van Persie zeer zeker. De 35-jarige Rotterdammer is fysiek misschien niet meer de fitste, maar hij is voor centrale verdedigers heel moeilijk te bespelen. Matthijs de Ligt en Daley Blind hadden hun handen vol aan de sterke, balvaste en slimme puntspeler. Na negen minuten had Van Persie in zijn laatste klassieker al een schitterende steekpass gegeven op Sam Larsson (paal) en werd zijn eigen doelpoging net aan geblokt door De Ligt.



En Tadic?

Hij kwam minder in het stuk voor. Maar de Serviër heeft net als Van Persie de neiging om veel uit de spits weg te trekken en als aanspeelpunt of extra middenvelder te fungeren. De kansjes en kansen zijn dan ook meestal voor de aanvallers om hem heen. Bij een van die mogelijkheden schoot Hakim Ziyech op de paal. Tadic was wel heel belangrijk bij de 0-1, al had hij het nodige geluk.



Want?

Dat arbiter Blom niet goed oplette. Tadic liet zich in het strafschopgebied van Feyenoord de bal ontfutselen door Jordy Clasie, maar na diens sterke tackle gaf Blom een corner waar hij een achterbal had moeten geven. Uit de corner van Ziyech kopte De Ligt hard raak.



Geen VAR-interventie?

Die mag zich met beslissingen over corners en inworpen niet bemoeien. Maar drie minuten na rust was de wedstrijd daardoor beslist toen Nicolás Tagliafico uit een wel terecht gegeven corner de 2-0 maakte. Het gaf Ajax vleugels in het stadion waar ze vier weken geleden nog met de billen bloot gingen. Een prachtige aanval via Ziyech en Tadic werd door Donny van de Beek afgerond: 0-3.



En hoe eindigde de laatste klassieker voor Van Persie?

Die was in zijn laatste grote wedstrijd als voetballer tot aan zijn wissel in de 65ste minuut de beste Feyenoorder. Met voorsprong.



