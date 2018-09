Halsema: Ajax - FC Groningen gaat vooralsnog door

Vrijdag dient eerst nog een kort geding over de 'heftige politiestaking' van komend weekend. Als het kabinet de eisen van politiebonden niet inwilligt zal de politie alleen uitrukken bij grote nood.



Dat zou consequenties kunnen hebben voor uitgaansgebieden, maar ook voor Ajax, dat zaterdag FC Groningen ontvangt in de Johan Cruijff Arena. Voetbalwedstrijden vragen doorgaans de nodige politieinzet. Ajax kondigde donderdag in De Telegraaf al aan de beveiliging anders zelf wel te willen verzorgen.



De vraag is of dat nodig is. De driehoek, waarin behalve Halsema ook de politie en het Openbaar Ministerie (OM) vertegenwoordigd zijn, heeft verschillende scenario's voorbereid.



Na de uitspraak in het kort geding vrijdag volgt een definitief besluit. Dan wordt ook voor de rest van Amsterdam de situatie bekeken.