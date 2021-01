Haller voor medische keuring naar Amsterdam, oud-ploeggenoten lovend

Beeld AFP

Daarmee is de 26-jarige oud-spits van FC Utrecht de duurste aankoop in de geschiedenis van Ajax. De club verkeert in personele problemen en wil het financiële risico wel nemen. De jonge spitsen Lassina Traoré en Brian Brobbey zijn geblesseerd, net als Klaas-Jan Huntelaar. Ook David Neres staat nog aan de kant met een enkelkwetsuur, terwijl Mohammed Kudus pas net is hersteld van een knieoperatie.

Volgens Hans van der Haar, oud-jeugdspeler van Ajax en voormalig spitsentrainer van FC Utrecht, is Haller de iedeale puntspeler voor Ajax. In het AD noemt hij hem ‘ijverig’. “Hij bleef altijd langer op het trainingsveld. Met Sean Klaiber ook. ’s Middags ging hij vaak nog de gym in.” Eduard Duplan, toenmalig ploeggenoot, beaamt dat. “Sebastián komt wellicht nonchalant over, maar geen speler bij Utrecht werkte zo hard als hij.”

De Franse spits, die uitkomt voor Ivoorkust, bouwde gestaag aan zijn carrière. Hij komt uit de jeugdopleiding van Auxerre. Bij FC Utrecht vond hij zijn draai onder trainer Erik Ten Hag. In 82 duels maakte hij 41 goals voor de club en daarmee verdiende hij in ruim twee seizoenen een transfer naar Eintracht Frankfurt. In zijn tweede jaar in de Bundesliga maakte Haller naam. Met zijn club liep hij net de finale van de Europa League mis. In dat toernooi maakte hij vijf goals en gaf hij drie assists.

Van der Haar noemt Haller ‘een moordenaar in de zestien’. “Eén van de twee doelpogingen tussen de palen krijgen, met dat instinct moet je geboren zijn.” Duplan: “Hij is gewoon een complete spits: hij is sterk, werkt keihard, heeft finesse in zijn spel en kan heel klinisch afronden.”