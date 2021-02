Haller opnieuw goud waard voor Ajax

Beeld ANP

Ajax profiteerde zaterdagavond van de misstap van PSV. In de vrieskou hadden de Amsterdammers in een weinig verheffende wedstrijd aan twee doelpunten genoeg. Met dank aan de tandem Sébastien Haller-Davy Klaassen.

Ajax heeft het toch traditioneel moeilijk tegen Heracles in Almelo?

De laatste drie competitiewedstrijden gingen verloren. Ajax speelde ook nu geen hoogstaand voetbal. Het was een zakelijke zege. Waarbij de inbreng van rechtsbuiten David Neres ver onder de maat was.

Het duo Sébastien Haller-Davy Klaassen sloeg opnieuw toe?

Bij de vroege openingstreffer was de Franse spits de aangever en de nummer 10 de doelpuntenmaker. Vooral de subtiele voetbeweging van Haller, waarmee hij Klaassen vrijspeelde na een voorzet van Dusan Tadic, was fraai. Tien minuten voor tijd was het andersom: Klaassen kopte een bal bij de tweede paal terug op Haller, die van dichtbij met zijn bovenbeen scoorde. Ook bij dat doelpunt leverde Tadic de voorzet.

Wat maakt de combinatie zo’n sterke?

De fysieke kracht van Haller en de beweeglijkheid van Klaassen. Al heeft de international van Ivoorkust ook technisch steeds beter voor de dag komt. Na de 2-1 bekerzege op PSV – waarin Haller beide doelpunten voor zijn rekening nam – zei Ajax’ recordaankoop al dat hij nog beter kan dan hij in zijn eerste acht wedstrijden had laten zien. Op het kunstgras in Almelo liet hij zien dat hij ook in de kleine ruimte op een snelle ondergrond behoorlijk uit de voeten kan. “En ik ben blij met een slimme speler als Davy Klaassen om me heen.”

Met Haller in het elftal ligt Ajax op koers voor het kampioenschap?

Ajax doet goede zaken. Kort voor de aftrap in Almelo kreeg trainer Erik ten Hag tijdens een interview met ESPN via een beeldscherm de slotfase mee van de wedstrijd ADO-PSV. De belangrijkste uitdager van Ajax in de titelstrijd verspeelde in de residentie twee dure punten. In de extra tijd maakte Michiel Kramer 2-2. Ten Hag wilde zich logischerwijs niet rijk rekenen, maar op dit moment koestert zijn ploeg een voorsprong van 6 punten op PSV met een wedstrijd (het afgelaste thuisduel met FC Utrecht) minder gespeeld.

Cijfers